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Propiedades residenciales en venta en Ortahisar, Turquía

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apartamentos
26
casas independientes
6
32 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 255 m²
Piso 5/5
Apartamentos de 4 Dormitorios con Vista al Mar en Trabzon dentro de un Complejo Prestigioso …
$260,426
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con vistas al mar y cocina independiente en Yalıncak Los apartamentos están sit…
$150,572
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de inversión con estilo con opciones de pago asequibles en Yalıncak Trabzon Los…
$107,717
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 1 habitación en Ortahisar, Turquía
Apartamento 1 habitación
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$104,242
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$72,970
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Número de plantas 2
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$730,349
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta en el primer proyecto in situ en Ortahisar Konaklar Konaklar es un bar…
$134,264
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 202 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$244,390
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 7
Apartamentos de 3 dormitorios con vistas al mar en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en Tra…
$156,363
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$120,301
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 10
Apartamentos en un Barrio Tranquilo Adecuado para Familias en Trabzon Ortahisar Los apartame…
$143,436
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 223 m²
Número de plantas 5
Amplios apartamentos en venta en un complejo en Bostancı Apartamentos de lujo entrelazados c…
$238,599
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 7
Apartamentos con vistas al mar y cocina independiente en Yalıncak Los apartamentos están sit…
$177,212
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Villa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 275 m²
Villas elegantes y espaciosas en un complejo en Ortahisar Trabzon Las villas están situadas …
$344,919
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 6
Apartamentos con estilo cerca del aeropuerto de Trabzon Ortahisar Los apartamentos con estil…
$219,915
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 6
Elegantes Apartamentos Cerca del Centro de la Ciudad en Ortahisar Trabzon Los apartamentos e…
$115,825
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta con planes de pago a plazos en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en v…
$76,923
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 6
Apartamentos en venta con planes de pago a plazos en Trabzon Ortahisar Los apartamentos en v…
$97,226
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión en una zona en crecimiento de Trabzon Ortahisar Apartamentos en ve…
$71,139
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Estos apartamentos de nu…
$71,219
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de inversión con estilo con opciones de pago asequibles en Yalıncak Trabzon Los…
$73,453
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Apartamento 3 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Estos apartamentos de nu…
$119,277
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Villa 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 343 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$704,886
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 9
Apartamentos familiares en un complejo de Yalıncak, Trabzon Los apartamentos están situados …
$119,980
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Apartamento 2 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 11
Apartamentos con Vistas al Mar y Arquitectura Moderna en Ortahisar, Yalıncak Estos apartamen…
$135,515
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Casa 6 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Casa 6 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 491 m²
Número de plantas 3
Casas elegantes en un amplio complejo en Trabzon Ortahisar Las casas elegantes se encuentra…
$739,609
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Apartamento 5 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 196 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$187,636
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Dúplex 7 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 8
Apartamentos con Terraza en Zona Tranquila y Confortable en Trabzon Yalıncak Los apartamento…
$413,494
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Número de plantas 5
Apartamentos de 3 y 4 Dormitorios con Cocinas Separadas en Ortahisar Beşirli, Trabzon Los ap…
$166,788
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Apartamento 4 habitaciones en Ortahisar, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Ortahisar, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Número de plantas 6
Apartamentos de inversión cerca del aeropuerto en Trabzon Ortahisar Los apartamentos están u…
$179,528
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