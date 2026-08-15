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Propiedades residenciales en venta en Düzce, Turquía

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apartamentos
5
5 propiedades total found
Apartamento en Sinirci, Turquía
Apartamento
Sinirci, Turquía
Área 5 m²
$17,44M
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Apartamento 3 habitaciones en Düzce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Düzce, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3/3
$3,43M
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Apartamento 4 habitaciones en Düzce, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Düzce, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
$3,60M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Düzce, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Düzce, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/4
$1,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Área 58 m²
$68,749
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Parámetros de las propiedades en Düzce, Turquía

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