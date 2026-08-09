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Dúplex con piscina en venta en Aegean Region, Turquía

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Fethiye
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 2/4
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$571,996
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Residencia boutique de 16 villas y apartamentos3 +13 bañosPisc…
$600,000
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Dúplex 4 habitaciones en Gundogan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gundogan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
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Dúplex 3 habitaciones en Fethiye, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
ID FE 4023Moderno complejo residencial en Fethiye, el distrito de Karga es un lugar ideal pa…
$302,219
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

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