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Dúplex del mar en venta en Aegean Region, Turquía

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Bodrum
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Fethiye
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Izmir
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Dúplex 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
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Dúplex 6 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Dúplex Nuevo con Vista al Mar en Primera Línea en Karşıyaka, Esmirna Este dúplex nuevo se en…
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Dúplex 5 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Bodrum, Turquía
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Dormitorios 4
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Área 173 m²
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$1,37M
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LDV InvestLDV Invest
Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
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Piso 31/3
Jalykawak, DermilDuplex 175m 2Residencia boutique de 16 villas y apartamentos3 +13 bañosPisc…
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Amplios apartamentos con balcón y ricas instalaciones sociales en Bodrum Türkbükü Türkbükü, …
$1,35M
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Dúplex 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 1/3
Apartamentos a estrenar en la costa más prestigiosa de Bodrum Los apartamentos en venta se e…
$1,03M
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Piso 1/2
Apartamentos con Vistas a La Ciudad y al Mar en un Proyecto con Piscina en Bodrum Konacık Es…
$821,992
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Dúplex 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
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Fethiye, Turquía
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Dormitorios 4
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$501,750
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Dúplex 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 3
Pisos con Sistema Smart Home en Complejo con Piscina Comunitaria en Bodrum Bardakçı Los piso…
$922,573
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Dúplex 4 habitaciones en Gundogan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gundogan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
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Dúplex 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 1/3
Pisos con Sistema Smart Home en Complejo con Piscina Comunitaria en Bodrum Bardakçı Los piso…
$512,155
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Parámetros de las propiedades en Aegean Region, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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