  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Aegean Region
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Garaje

Dúplex con garaje en venta en Aegean Region, Turquía

Mugla
23
Bodrum
14
Izmir
17
Fethiye
9
Dúplex 4 habitaciones en Gundogan, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Gundogan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Piso 1/2
•    Gundogan Bay — the perfect wind rose and maximum sun all year round.     •    Private r…
$1,20M
VAT
