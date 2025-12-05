  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Khlong Luang
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Khlong Luang, Tailandia

Pattaya
29
Phuket
45
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial KAVE AVA
Complejo residencial KAVE AVA
Complejo residencial KAVE AVA
Complejo residencial KAVE AVA
Complejo residencial KAVE AVA
Mostrar todo Complejo residencial KAVE AVA
Complejo residencial KAVE AVA
Tha Khlong Town Municipality, Tailandia
de
$61,445
Número de plantas 8
¡Excelente opción de inversión! ¡Rendimiento desde el 5%! ¡Perfecto tanto para residencia permanente como para alquiler! ¡La casa está terminada! ¡Los apartamentos están completamente amueblados! Benefiosa La ubicación del complejo aumentará la demanda de alquiler! Apartamentos m…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir