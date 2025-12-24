Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Chalong
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Chalong, Tailandia

villas
125
Casa Borrar
Eliminar
133 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Chalong, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Piso 2/2
El diseño del proyecto se inspira en la estética del río Nilo, ofreciendo una arquitectura m…
$421,198
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Casa 4 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Un moderno complejo residencial en el distrito de Chalong en el sur de Phuket es una oportun…
$207,079
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 5 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
Esta moderna villa de una sola planta se encuentra en la prometedora zona de Chalong en el e…
$693,482
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
AdriastarAdriastar
Casa 4 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 367 m²
Acogedor pueblo cerrado de villas con nivel de servicio complejo de cinco estrellas se encue…
$417,732
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Un moderno complejo residencial en el distrito de Chalong en el sur de Phuket es una oportun…
$62,338
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
Casa 3 habitaciones en Chalong, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 56 m²
Un moderno complejo residencial en el distrito de Chalong en el sur de Phuket es una oportun…
$124,676
Agencia
KVARIS
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Čeština
TekceTekce
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 503 m²
Bienvenido a Mouana Grande Chalong Bay, una colección íntima de sólo 18 villas de piscina en…
$1,03M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 110 m²
CHA4804 Complejo de estilo boutique de 4 villas que comparten una piscina de 13 metros.Cada…
$1,05M
Villa en Ban Nai Trok, Tailandia
Villa
Ban Nai Trok, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 336 m²
Mutti Family Villas, PhuketMutti Family Villas es un lujoso complejo de villa de piscina sit…
$480,020
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 habitaciones en Chalong, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 731 m²
Piso 1/3
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Para quién es:Una opción ideal para aquellos que bus…
$1,69M
Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 3
Área 250 m²
CHA2316 Diseño cómodo y de moda están en una gran curva con un estilo minimalista.BENEFITS …
$536,660
Villa en Ban Nakok, Tailandia
Villa
Ban Nakok, Tailandia
Dormitorios 6
Área 430 m²
CHA1251 El sueño de vivir en la verde y relajante isla tropical, el respeto a la naturaleza…
$1,54M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 416 m²
Número de plantas 2
Esta villa de dos plantas con piscina privada y cuatro dormitorios es una verdadera joya. Si…
$948,930
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 369 m²
CHA22271 Experimente el epítome de lujo viviendo en esta nueva villa de tres plantas, perfe…
$513,844
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 6
Área 363 m²
CHA7151 Esta es una villa situada en una comunidad cerrada con tarifas comunitarias moderad…
$960,846
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Precio del pedido: 15.8 millones THB 📍 Ubicación: Chalong, Phuket Experiencia tranquila trop…
$492,802
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Área 126 m²
CHA4435 Un moderno complejo de villas en la zona de Chalong!*Completa de construcción de 2 …
$228,161
Villa en Ban Nai Trok, Tailandia
Villa
Ban Nai Trok, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 338 m²
Larimar Villabrochure destaca un proyecto de hogar inteligente premium en Chalong, Phuket, p…
$480,020
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Precio del pedido: 14.9 millones THB 📍 Ubicación: Chalong, Phuket Entra en comodidad y tranq…
$464,731
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 503 m²
CHA22637 Esta es una oportunidad única para poseer una de las villas privadas en un tranqui…
$1,06M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Descubre la comodidad y el estilo en este hermoso hogar moderno, perfecto para familias o aq…
$277,591
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 5
Área 450 m²
CHA6901 Magnífica villa en venta!5 dormitorios3 baños, 1 baño al aire libreTierra - 980 met…
$739,112
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Esta hermosa villa de 3 dormitorios, 3 baños ofrece un diseño moderno, confort y mucho espac…
$638,147
Villa en Ban Nai Trok, Tailandia
Villa
Ban Nai Trok, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 338 m²
Villas Larimar – Un santuario costero en el corazón de Phuket Larimar Villas es un lujoso re…
$555,806
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 453 m²
Número de plantas 5
$1,12M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 737 m²
CHA22349 Esta gran villa de 4 dormitorios ofrece un estilo de vida lujoso con comodidades m…
$1,79M
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 2
CHA6709 Esta espaciosa villa se encuentra en una zona tranquila de Chalong, rodeada de pais…
$607,357
Villa 2 habitaciones en Chalong, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Chalong, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
Piso 1/1
Enjoy luxury living in Phuket, Thailand's most popular resort. This stunning new villa in M…
$213,825
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 428 m²
CHA21897 Situado en el estimado barrio de Chalong, esta villa de lujo excepcional ofrece un…
$735,899
Villa en Chalong, Tailandia
Villa
Chalong, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Experimente una mezcla refinada de privacidad, comodidad y tecnología en Elite Chalong Villa…
$623,453
Parámetros de las propiedades en Chalong, Tailandia

