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Casas en Venta en Provincia de Surat Thani, Tailandia

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Ko Samui
89
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108 propiedades total found
Villa en Ko Samui, Tailandia
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Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 103 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$289,110
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$440,809
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Villa en Ko Samui, Tailandia
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Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$414,880
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Villa 5 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 312 m²
Número de plantas 2
Villa Baan Kuno de cinco dormitorios con impresionantes vistas. Diseño moderno, comodidad y …
$1,68M
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Villa en Baan Wok Tum, Tailandia
Villa
Baan Wok Tum, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
2 dormitorios – Tropical Modern Living Precio: 6.290.000 THB (Aprox. $176,120 USD)Totalmente…
$176,120
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Villa en Baan Mae Nam, Tailandia
Villa
Baan Mae Nam, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 490 m²
Descubra las vistas panorámicas al mar inspiradas en Europa en esta nueva villa de la piscin…
$677,820
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Villa 4 habitaciones en Baan Chaweng Noi, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Baan Chaweng Noi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 950 m²
Karpe Diem Villa, una de las únicas villas boutique de Tailandia con la vista panorámica más…
$2,39M
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 450 m²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
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Villa 4 habitaciones en Baan Lamai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Baan Lamai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 1
Lujo aislado en Lamai, Koh Samui – esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece la mezcla per…
$349,443
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Villa en ban bang raks, Tailandia
Villa
ban bang raks, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Piso 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Villa en Baan Wok Tum, Tailandia
Villa
Baan Wok Tum, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Elegante 3 dormitorios – cálido, vida natural💰 Precio: THB 7,390,000 (Aprox. 206,695 USD)Dis…
$206,695
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Villa 3 habitaciones en Baan Mae Nam, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Baan Mae Nam, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Número de plantas 1
Moderna Villa de 3 dormitorios en Maenam / GREAT ROIDescubra una villa contemporánea de una …
$180,000
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 174 m²
Piso 5/1
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$431,310
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 162 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$449,727
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
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$366,723
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Villa 5 habitaciones en Baan Chaweng Noi, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Baan Chaweng Noi, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 700 m²
Número de plantas 1
La villa se encuentra justo en la playa junto a Chaweng Beach
$6,18M
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 123 m²
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$385,480
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Casa 1 habitacion en Ko Samui, Tailandia
Casa 1 habitacion
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 1
Área 71 m²
Número de plantas 1
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$251,891
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 1
Área 67 m²
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$224,863
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 122 m²
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$256,987
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Villa en Provincia de Surat Thani, Tailandia
Villa
Provincia de Surat Thani, Tailandia
Dormitorios 4
Área 188 m²
Piso 5/1
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$479,233
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
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$429,696
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Piso 5/1
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$415,335
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Surat Thani, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Surat Thani, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Tres modernas, vistas al mar, villas de piscina situadas en el sur de Koh Phangan.La finca S…
$440,000
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Villa 4 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 221 m²
Número de plantas 1
Complejo residencial – Samui, Surat Thani, Tailandia
$358,017
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 m²
Our villa is beautifully equipped with everything you desire to make your family & friends h…
$757,150
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
$340,000
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 510 m²
A Beautiful tropical island sheltered in the crystal-clear waters of the gulf of Thailand wi…
$768,600
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Precio - 13,000,000 - 15,000,000 THBVilla de lujo El proyecto es un desarrollo privado y exc…
$371,450
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
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Tipos de propiedades en Provincia de Surat Thani

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