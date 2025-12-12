Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Rawai, Tailandia

villas
391
adosados
4
dúplex
7
405 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Clarify las ofertas reales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la disponibilida…
$453,827
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 374 m²
Introducción de Aqua Plus Villa Phuket, una colección premium de tan solo cinco villas priva…
$920,105
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en una parcela de 2.000 m2 excepcionalmente grande, este 4 dormitorios, 5 baños Vill…
$935,700
Casa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Número de plantas 1
Clarify las ofertas reales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la disponibilida…
$401,748
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Situado en una tranquila zona residencial de Rawai, esta hermosa villa de estilo mediterráne…
$898,272
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 401 m²
Descubra un nuevo estándar de lujo tropical en Grand Sea Through Villas, una exclusiva colec…
$898,272
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Experimente la lujosa vida tropical en esta nueva villa privada de 4 dormitorios situada en …
$1,12M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 460 m²
Esta villa moderna y espaciosa de 4 dormitorios, de 5 baños, forma parte de una nueva fase e…
$1,16M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 470 m²
Precio inicial: 37,500,000 THB Experimente una isla excepcional viviendo en esta nueva villa…
$1,17M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 470 m²
La Mandla Revelle Villa es una propiedad de lujo, lista para vivir en Rawai, Phuket, a preci…
$1,16M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 447 m²
Esta espaciosa villa de 5 dormitorios, piscina de 6 baños en Rawai, Phuket ofrece una mezcla…
$932,581
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 583 m²
Esta villa totalmente reformada en venta Rawai es una rara oportunidad para poseer una ampli…
$1,12M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Situado en una zona residencial de Rawai, esta hermosa villa reformada combina la elegante c…
$1,20M
Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$309,103
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 431 m²
Piso 1/2
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas in modern Zen design with high ceilings (3 m…
$975,287
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 1
Villa de una sola planta con piscina y terraza para la recreación de 51 metros cuadrados. Vi…
$792,438
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 12
Área 600 m²
Número de plantas 1
El complejo de tres villas se encuentra a 900 metros de la playa de Nai Harn. Cada villa con…
$1,85M
Villa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/1
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan u…
$387,482
Villa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Piso 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those seeking luxury living in a tropi…
$527,102
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Situado a pocos pasos de la playa de Rawai y su vibrante mercado de mariscos, esta hermosa v…
$492,802
Villa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Piso 1/1
¡Entradas a Phuket y vuelta de regalo!*Para quién es: Una opción ideal para quienes buscan u…
$413,314
Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
Piso 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$347,740
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 2
Área 129 m²
NAI4956 Le presentamos el proyecto es un estilo contemporáneo/moderno, situado en el corazó…
$360,276
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 4
Área 300 m²
RAW21910 Disfrute en el acogedor ambiente de calidez, fiabilidad y lujo dentro de este enca…
$1,32M
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Número de plantas 1
Villa de una sola planta con piscina y terraza para la recreación de 51 metros cuadrados. Vi…
$792,438
Villa en Rawai, Tailandia
Villa
Rawai, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Experimenta la vida tropical moderna en Quinta Lane Villa, una colección exclusiva de seis v…
$483,445
Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Piso 1/2
Ready to goAbout the complex:The project includes 5 buildings and 20 units, offering high-qu…
$740,190
Villa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 273 m²
Piso 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Modern villas are located in the south of Phuket and are d…
$792,126
Villa 2 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 2 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/1
¡Regalo de billetes de ida y vuelta a Phuket!*Ideal para: Una opción ideal para quienes busc…
$288,495
Villa 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Piso 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Civetta Grand Villas is ideal for…
$1,05M
Parámetros de las propiedades en Rawai, Tailandia

