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Casas en Venta en Na Kluea, Tailandia

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16 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Single house for sale in East Pattaya This single detached house is available for sale in Ea…
$148,657
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
This is 4 Bedrooms 2 Bathrooms Muji Style House for Sale in East Pattaya. Sitting on 264 Sqm…
$185,511
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Casa 4 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Luxury 3-Storey Pool Villa for Sale – North Pattaya This elegant three-storey villa in North…
$399,515
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OneOne
Adosado Adosado 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Newly Renovated Minimal-Style Home in Central Pattaya This beautifully renovated home offers…
$83,310
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
TW Park View 2 Bedrooms House for Sale – This single-storey 2-bedroom, 2-bathroom home is lo…
$102,202
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 bedroom 2 bathroom townhouse for sale in East Pattaya. offering 80 Sqm land plot size. Com…
$74,019
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Pool Villa for Sale – Siam Country Club, Pattaya Presenting a beautiful single-detached home…
$132,862
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Pool Villa for Sale – North Pattaya This attractive detached pool villa is ideally located i…
$154,541
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Pool Villa for Sale in East Pattaya This well-designed pool villa offers a perfect combinati…
$126,978
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Single House for SaleSiam Country Club, East Pattaya This well-presented single house is loc…
$120,474
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Casa 3 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 Bedroom Pool Villa for Sale in East Pattaya – This 3-bedroom, 2-bathroom pool villa is sit…
$182,414
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Casa 1 habitacion en Na Kluea, Tailandia
Casa 1 habitacion
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
AROM WONGAMART 1-Bedroom in Na Kluea Experience the ultimate in seaside luxury at AROM WONGA…
$433,583
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Casa 5 habitaciones en Na Kluea, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Luxury Beachfront Pool Villa for Sale – Wongamat Beach , North Pattaya Discover an extraordi…
$7,43M
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Casa 2 habitaciones en Nong Prue, Tailandia
Casa 2 habitaciones
Nong Prue, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 Bedrooms 2 Bathrooms Townhouse for Sale in East Pattaya. Sitting on 148 Sqm of land plot s…
$101,892
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Villa en Na Kluea, Tailandia
Villa
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Número de plantas 4
4 - almacén se encuentra en la zona de Naklua a poca distancia de la playa más limpia y acog…
$900,852
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Villa en Na Kluea, Tailandia
Villa
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Una casa de una planta se encuentra en la zona de Naklua junto a la playa más limpia y acoge…
$215,304
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