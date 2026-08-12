Casas cerca del club de golf en Venta en Tailandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provincia de Phuket
2024
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2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa adosada de dos plantas en un complejo cerrado con acceso directo a la play…
$1,05M
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