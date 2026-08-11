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Casas en Venta en Ko Samui, Tailandia

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93 propiedades total found
Villa en Ko Samui, Tailandia
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Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 103 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$289,110
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Villa en Baan Mae Nam, Tailandia
Villa
Baan Mae Nam, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 490 m²
Descubra las vistas panorámicas al mar inspiradas en Europa en esta nueva villa de la piscin…
$677,820
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Villa en ban bang raks, Tailandia
Villa
ban bang raks, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Piso 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 174 m²
Piso 5/1
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$431,310
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Villa 5 habitaciones en Ko Samui, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ko Samui, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 312 m²
Número de plantas 2
Villa Baan Kuno de cinco dormitorios con impresionantes vistas. Diseño moderno, comodidad y …
$1,68M
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 123 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$385,480
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
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$429,696
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Villa 4 habitaciones en Baan Lamai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Baan Lamai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 1
Lujo aislado en Lamai, Koh Samui – esta elegante villa de 3 dormitorios ofrece la mezcla per…
$349,443
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Casa 1 habitacion en Ko Samui, Tailandia
Casa 1 habitacion
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 1
Área 71 m²
Número de plantas 1
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$251,891
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 1
Área 67 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$224,863
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 162 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$449,727
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
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$414,880
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Villa 3 habitaciones en Baan Mae Nam, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Baan Mae Nam, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Número de plantas 1
Moderna Villa de 3 dormitorios en Maenam / GREAT ROIDescubra una villa contemporánea de una …
$180,000
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$440,809
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Piso 5/1
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$415,335
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡Anónimo! ¡En un mes, la venta de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, c…
$366,723
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Área 122 m²
¡Anónimo! ¡Presale de un nuevo proyecto!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la …
$256,987
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 349 m²
Welcome to the new complex, consisting of several unique Mediterranean-style villas in the h…
$256,900
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 411 m²
Surrounded by lush tropical vegetation, this beautiful contemporary villa with sea view is f…
$682,900
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 312 m²
¡Conviértete en el primer propietario de una villa en frente de un santuario de elefantes y …
$434,300
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Cozy 3 Bedroom villa with amazing sunset views   Villa has 2 floors with 3 Bedroom  …
$557,140
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
We present to your attention a villa on Koh Samui, which will amaze you with its sophisticat…
$394,300
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 756 m²
Samui’s most private 360 degree sea view 5 bed Luxury Villa!   Villa offers unique arc…
$1,29M
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Precio - 13,000,000 - 15,000,000 THBVilla de lujo El proyecto es un desarrollo privado y exc…
$371,450
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 m²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
$885,700
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
This beautiful villa has a total of 3 bedrooms, 4 bathrooms and living, dining and island ki…
$471,430
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
A modern tropical villa with a unique architecture just s step away from school   that…
$914,300
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 349 m²
Welcome to the new complex, consisting of several unique villas in the heart of the Lamai di…
$328,300
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 m²
Bedroom Villa – Promising a lifestyle marked by modern elegance, this breathtaking sea view …
$657,140
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Villa en Ko Samui, Tailandia
Villa
Ko Samui, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 m²
Four Bedroom Villas  Elegance and Comfort Affordable Luxury Villa for your Unforgettable…
$700,000
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Parámetros de las propiedades en Ko Samui, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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