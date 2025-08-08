Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Hua Hin, Tailandia

Casa 5 habitaciones en Hua Hin, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Hua Hin, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 428 m²
Piso 2/2
Esta villa única cuenta con dos edificios separados: uno diseñado para vivir residencial y e…
$867,133
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Villa en Hua Hin, Tailandia
Villa
Hua Hin, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Introduciendo un nuevo proyecto de piscina privada en Hua Hin, un complejo de playa-Side don…
$370,528
Agencia
The Redland Property Group Ltd
Idiomas hablados
English
Parámetros de las propiedades en Hua Hin, Tailandia

