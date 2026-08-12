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Casas con piscina en Venta en Tailandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provincia de Phuket
2024
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167 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Premium Premium
Casa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 142 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con 3 dormitorios en Talanga a un precio super - 4.75 millones de baht!V…
$147,395
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Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
TOP TOP
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Número de plantas 1
Introduciendo una nueva villa de una sola planta en un estilo tropical moderno - una combina…
$594,450
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Número de plantas 2
Experimente el epítome de la elegancia y la comodidad en esta lujosa villa de dos plantas de…
$884,114
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DD CO DEDD CO DE
Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
VIEW OZONE VILLA – Bang Tao / Cherng TalayVilla de piscina moderna de 3 dormitorios – Totalm…
$913,148
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
Número de plantas 3
Venta es una casa moderna en un complejo cerrado con infraestructura desarrollada en una de …
$477,440
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Villa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
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Villa 5 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Sobre el proyecto: Esta es una colección de 10 villas de dos plantas en la ladera occidental…
$2,02M
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Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 18Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,17M
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Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
🏡 Villa de lujo en Prestigioso Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationDescubra la …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 042 m²
Número de plantas 1
A Private Hillside Villa Collection in Layan, PhuketSituado entre colinas exuberantes en la …
$2,71M
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Villa 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Lujosa, totalmente amueblada, moderna villa de dos pisos con una hermosa piscina y ubicación…
$475,000
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Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLAVilla Premium de 4 dormitorios★★★ ONE OF THE LARGES…
$1,35M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Número de plantas 1
Villa moderna de 3 dormitorios con piscina privada en un complejo boutique de sólo 8 casas -…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 355 m²
Número de plantas 1
Lujosa villa de 3 dormitorios con piscina privada en una zona tranquila y tranquila de Phuke…
$988,912
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 356 m²
Número de plantas 2
Tenga tiempo para inscribirse en un nuevo proyecto en la etapa de presale al precio más bajo…
$482,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Casa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en una comunidad cerrada de uno de los desarrolladores más grandes y fi…
$182,505
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Casa de campo 4 habitaciones en Provincia de Krabi, Tailandia
Casa de campo 4 habitaciones
Provincia de Krabi, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 311 m²
Número de plantas 1
Soñando con un lugar donde la mañana comienza con paisajes de montaña y silencio? La villa e…
$570,000
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Villa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Presentamos a su atención una moderna villa de lujo con notas de estilo tailandés-balinese, …
$595,448
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Casa 5 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa de dos plantas en el estilo Modern Classic del desarrollador superior de l…
$788,690
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Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Ć TRICHADA BREEZE – VILLA 22Villa de lujo de 4 dormitorios – lista para entrar★★★ LISTE EXCL…
$1,11M
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Villa 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 285 m²
Número de plantas 1
Venta una hermosa villa con zona de renovación de diseño de 285 metros cuadrados. Villa se e…
$769,247
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Villas modernas de piscina multinivel en Layan, PhuketUna colección única de villas de 4 pla…
$1,10M
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Villa 4 habitaciones en Kamala, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Kamala, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta de una villa moderna de dos plantas en un nuevo complejo. La combinación perfecta de c…
$399,000
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Casa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Amplia casa después de la renovación, situada en una comunidad cerrada en la zona de Ko Kaeo…
$211,265
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Casa 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 299 m²
Número de plantas 2
Casa moderna de dos plantas en una nueva comunidad cerrada con infraestructura desarrollada.…
$515,951
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo proyecto!Elegante casa adosada de dos plantas en el distrito de Bang Tao. Este es un …
$277,705
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Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 1
VIEW BOTANICA FORESTA – LUXURY POOL VILLAVilla Premium de 4 dormitorios★★★ ONE OF THE LARGES…
$1,38M
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Villa 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 602 m²
Número de plantas 2
🏡 Zenithy Pool Villa Silencioso oportunidad de reventa━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━✨ Villa de 2 pis…
$691,354
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Villa 5 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 988 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos para la compra de una villa de diseño en la prestigiosa zona Bang Tao / Laguna, cr…
$1,93M
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