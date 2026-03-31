Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Laem Chabang
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Laem Chabang, Tailandia

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Laem Chabang, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Laem Chabang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Residential House for Sale in East Pattaya This spacious residential property sits on 1 rai …
$337,575
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Casa 3 habitaciones en Laem Chabang, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Laem Chabang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Two-Storey Twin House for Sale Laem Chabang – North Pattaya Area This two-storey twin house …
$99,105
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
PLC Real Estate
Idiomas hablados
English, Deutsch, Ελληνικά, Français, 简体中文, Dutch
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Laem Chabang, Tailandia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir