Casas en Venta en Ko Kaeo, Tailandia

villas
62
65 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Casa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Número de plantas 2
Amplia casa después de la renovación, situada en una comunidad cerrada en la zona de Ko Kaeo…
$211,265
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 486 m²
KOH22046 Lujoso 5BR/6Bath Villa con Piscina PrivadaSumérgete en opulencia con esta impresio…
$1,01M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
Descubre la serena elegancia de Canopy Hills Villas, una exclusiva colección de residencias …
$1,44M
OneOne
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Área 1 100 m²
ISL6485 La villa se encuentra en la costa este de Phuket, lejos de las multitudes turística…
$4,68M
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
Piso 1/2
Entradas gratuitas de Round-Trip a Phuket!Para quién es:La elección perfecta para familias q…
$1,42M
Villa 6 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 749 m²
Número de plantas 1
¡Inversión prometedora! Profitable oportunidad de recibir ingresos de alquiler. El alquiler …
$1,20M
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
KOH22217 Casa en el corazón de Koh Kaew Ubicación: Koh Kaew: Ubicado en una ubicación privil…
$429,253
Casa 4 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
La villa moderna se encuentra en una de las zonas más cómodas del centro de Phuket - a solo …
$1,21M
Agencia
KVARIS Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Español, Čeština, Français
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
Canopy Hills Villas es una comunidad privada galardonada en Phuket central, diseñada específ…
$1,64M
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 356 m²
Una oportunidad excepcional para poseer una villa de lujo totalmente amueblada y nueva en un…
$779,750
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Precio: 6,79 millones de THB (libre disponible) Disfrute de la comodidad y la funcionalidad …
$218,018
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Canopy Hills Villas is an award-winning private gated community in central Phuket, designed …
$1,85M
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
Número de plantas 1
¡Inversión prometedora! Profitable oportunidad de recibir ingresos de alquiler. El alquiler …
$753,932
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
Canopy Hills Villas es una comunidad privada galardonada en Phuket central, diseñada específ…
$1,64M
Villa 3 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 381 m²
Número de plantas 1
Una colección de 33 residencias exclusivas ubicadas en la prestigiosa zona junto a la Britis…
$1,17M
Agencia
50 Lemons
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Área 300 m²
TAL5874 Esta Casa se encuentra en el centro de Phuket en una parte tranquila y relativament…
$532,787
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 450 m²
TAL5941 Amplia casa en el paraíso tropical de Phuket es un sueño de muchas personas. Esta o…
$914,121
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 332 m²
KOH22045 Elegante y espacioso 4BR/5Bath Villa:Entra en un mundo de lujo con esta meticulosa…
$740,153
Villa 3 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Piso 1/1
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *Adecuado para:Mouana Residence Ko Kaeo es una opción…
$509,122
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Canopy Hills Villas es una comunidad privada galardonada en Phuket central, diseñada específ…
$1,85M
Villa en Pa Khlok, Tailandia
Villa
Pa Khlok, Tailandia
Dormitorios 4
Área 832 m²
ISL6722 El primer ático de tres niveles del mundo con su propio puerto deportivo.Beneficios…
$2,78M
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Número de plantas 2
Una oferta de inversión única en la isla de Phuket del famoso desarrollador SANSIRI!¡Casa de…
$261,203
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Casa 4 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 1
Una gran opción para una familia o inversión!Villa moderna con piscina privada, totalmente a…
$382,000
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Canopy Hills Villas es una comunidad privada galardonada en Phuket central, diseñada específ…
$1,85M
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Situado en la tranquila comunidad residencial de Koh Kaew, Mouana KK Villas es un nuevo desa…
$589,491
Villa 6 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 742 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa de lujo con vistas panorámicas de la natura…
$1,71M
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Una casa residencial tranquila situada en el bien establecido Chao Fah Garden Home la comuni…
$236,732
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
KOH22146 Introduciendo una oportunidad extraordinaria para vivir en familia en medio de los…
$1,48M
Villa 5 habitaciones en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Ban Bang Ku, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 650 m²
Número de plantas 2
Una oportunidad única para invertir en una villa de lujo con vistas panorámicas de la natura…
$1,45M
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa en Ban Bang Ku, Tailandia
Villa
Ban Bang Ku, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
KOH22044 Experimente la vida de lujo en su mejor alojamiento en esta impresionante villa de…
$629,447
