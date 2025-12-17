Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Thep Krasatti, Tailandia

Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 570 m²
Descubre vivir tropical sin igual en esta exquisita villa de piscina de 4 dormitorios, de 6 …
$1,81M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 556 m²
LAY22774 Esta villa de 5 dormitorios recién terminada en Layan ofrece amplio espacio interi…
$2,51M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Tri Vananda es una histórica comunidad residencial y de bienestar en Central Phuket, diseñad…
$1,68M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas de Phuket, Serene Villas ofrece una m…
$966,890
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 548 m²
Exquisite Diseño tóxico Prime Location ¦ Trusted Developer Experimenta la vida tropical rede…
$1,20M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Situado en la exclusiva Botánica Foresta (Phase 10) en Thep Krasatti, Thalang, esta nueva vi…
$1,49M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 358 m²
Mouana Serenity Cherng Talay es una propiedad privada de 20 villas de lujo de una sola plant…
$859,599
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Área 450 m²
Situado en la prestigiosa Botánica Foresta (Phase 10) en Thep Krasatti, Thalang, esta elegan…
$1,33M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 346 m²
Valor Excepcional ← Nueva Villa de 4 dormitorios en Foresta Estate, Pru JampaOffered at THB …
$1,28M
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/1
Amplia villa nueva con piscina privada en venta. La combinación perfecta de un gran espacio …
$235,627
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 532 m²
A solo 10 minutos de Layan Beach, esta villa es una villa de 3 dormitorios recién terminada …
$1,23M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 413 m²
Mouana Serenity Cherng Talay es una propiedad privada de 20 villas de lujo de una sola plant…
$1,04M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 473 m²
Anchan Mountain Breeze es un exclusivo desarrollo de villa situado en el lugar sereno de The…
$1,02M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Descubra Serene Villas, una prestigiosa colección de residencias de lujo situada en el coraz…
$935,700
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 433 m²
Vida tropical exquisita en uno de los bienes más prestigiosos de Phuket Esta nueva villa de …
$1,12M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 451 m²
Esta elegante villa de 4 dormitorios en reventa de piscina en el desarrollo de Anchan Flora …
$1,19M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 2
Área 106 m²
TAL6515 Villa moderna con dos dormitorios y dos baños. La zona de la tierra en la que se co…
$190,406
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 325 m²
Tri Vananda es una histórica comunidad residencial y de bienestar en Central Phuket, diseñad…
$1,96M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Mali Villas es un exclusivo desarrollo residencial de tan solo 7 villas de lujo en la piscin…
$869,889
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/1
Billetes a Phuket y atrás como regalo! *A quien se adapta:Una opción ideal para aquellos que…
$574,625
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 345 m²
Tri Vananda es una histórica comunidad residencial y de bienestar en Central Phuket, diseñad…
$1,68M
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 348 m²
Piso 1/1
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Una opción ideal para …
$839,241
Villa 4 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Piso 1/2
Free Tickets to Phuket and Back!* Who is this for: Perfect for those seeking luxurious and …
$1,26M
Villa 4 habitaciones en Thep Krasatti, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Thep Krasatti, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 709 m²
Piso 1/1
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: La opción ideal para q…
$1,44M
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
TAL22614 Entra en un mundo de elegancia subestimada y encanto tropical con esta hermosa vil…
$536,311
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 404 m²
Número de plantas 1
Villa Tipo C: con tres dormitorios + sala multifuncional y cuatro baños. Sólo hay 1 villa de…
$1,34M
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 314 m²
Piso 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for discerning investors and fam…
$559,697
Villa 5 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Piso 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Perfect for those who value a luxuriou…
$918,476
Villa en Thalang, Tailandia
Villa
Thalang, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
CHE22638 Esta exclusiva colección de villas de piscina privada ofrece una mezcla única de p…
$847,308
Villa 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 462 m²
Piso 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: For those who strive for a l…
$919,481
