Casas en Venta en Pattaya City, Tailandia

45 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 232 m²
Beautiful Pool Villa for Sale – 4 Bedrooms, 5 Bathrooms | South PattayaReady to Move In Deta…
$491,151
Adosado Adosado 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 153 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas en un estilo moderno - Tipo Una es una opción ideal para la invers…
$315,489
Adosado Adosado 2 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/2
Casa adosada después de la renovación cerca de Theprasit Night Market, Pattaya Venta casa ad…
$147,228
OneOne
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Piso 2/2
El diseño de las villas está hecho en un estilo moderno japonés único El complejo consta de …
$828,159
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 560 m²
Piso 1/1
Nuevo proyecto de villas estilo Bali situado en la zona verde de Layan, redondeado con árbol…
$1,51M
Villa en Na Kluea, Tailandia
Villa
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 500 m²
Número de plantas 4
4 - almacén se encuentra en la zona de Naklua a poca distancia de la playa más limpia y acog…
$876,359
Estate Service 24Estate Service 24
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 816 m²
Piso 1/1
Majestic Residence – Elite villa complex by the sea in Pratamnak Hill, Pattaya Majestic Resi…
$2,10M
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Piso 2/2
Descubra un espacio único donde el lujo se combina con la armonía natural y un ambiente turí…
$828,159
Villa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
ID PT 1006Villa casas adosadas Villa Maxx con piscina 2 dormitorios, 3 bañosMAXX PATTAYA es …
$140,000
VernaVerna
Villa en Na Kluea, Tailandia
Villa
Na Kluea, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Una casa de una planta se encuentra en la zona de Naklua junto a la playa más limpia y acoge…
$209,450
Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Pool Villa for Sale – Thappaya Soi 5, Central Pattaya Property Details: 3 Bedrooms, 2 Bathro…
$252,989
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 540 m²
Piso 2/2
Amplia villa con 6 dormitorios en venta en Aekmongkol Village 2, Chayapruek, Pattaya Ofrecem…
$915,795
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 444 m²
Piso 2/2
Descubra un espacio único donde el lujo se combina con la armonía natural y un ambiente turí…
$1,58M
Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Casa de 2 plantas con piscina en el pueblo de Baan Fah Rim Hadd Village en la zona de Jomtie…
$417,147
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Piso 1/1
Villa en el complejo Jomtien Park Villas es la encarnación de lujo, privacidad y estilo de v…
$854,450
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 3
Villa Noruega y Residence1 - casas adosadas junto al mar Villa Noruega - un acogedor complej…
$245,380
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Piso 2/2
Amplia villa con 5 dormitorios en venta, Tepprasit, Pattaya Ofrecemos a la venta una villa t…
$652,887
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Piso 2/2
Experimente lo último en lujo vivir en esta impresionante villa nueva en Pattaya, Tailandia.…
$905,251
Cerrar
Villa 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina en el corazón de Pattaya!LAVISH es un proyecto exclusivo de villa…
$519,850
Cerrar
Casa 3 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Modern Pool Villa for Sale – Only 3.5 KM from Jomtien Beach Step into comfort and style with…
$274,565
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 1/1
Villa y parcela de jardín para voltear a pocos minutos a pie del mar. La ubicación ideal es …
$657,269
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas con piscina de estilo moderno - Tipo C con un diseño cómodo y ergo…
$255,459
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Piso 3/3
Green Field Villas es un pueblo con infraestructura moderna, situado en East Pattaya en un l…
$125,319
Casa 3 habitaciones en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Casa 3 habitaciones
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Piso 2/2
View Point Village
$740,523
Villa 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 339 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo con piscina privada en el corazón de Pattaya!Vida de lujo en una comunidad pr…
$618,206
Cerrar
Adosado Adosado 5 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Piso 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$744,905
Adosado Adosado 4 habitaciones en Pattaya City, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 2/2
Nueva casa de dos plantas con piscina de estilo moderno - Tipo C con un diseño cómodo y ergo…
$249,762
Villa en Pattaya City, Tailandia
Villa
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Piso 1/1
Villa en el complejo Jomtien Park Villas es la encarnación de lujo, privacidad y estilo de v…
$911,413
Parámetros de las propiedades en Pattaya City, Tailandia

