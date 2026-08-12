Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Comunidad Valenciana
  4. Residencial
  5. Dúplex
  6. Vistas al mar

Dúplex del mar en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

;
Torrevieja
7
Alicante
3
Alicante
62
La Marina Baja
21
Mostrar más
Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 3 habitaciones en Orihuela, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 90 m²
Dúplex , que combina estilo moderno y comodidad en un entorno privilegiado. Situado a solo 2…
$227,871
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir