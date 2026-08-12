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Dúplex del lago en venta en Comunidad Valenciana, Španjolska

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Alicante
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La Marina Baja
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1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Comunidad Valenciana, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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