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Barrio residencial Helvet Green

Mijas, Španjolska
de
$381,113
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15
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ID: 39560
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 220244816
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas

Sobre el complejo

Descubre Helvet Green, una promoción exclusiva de 103 viviendas en el corazón de la Urbanización Mijas Golf, diseñada para quienes buscan luminosidad, amplitud y confort en un entorno natural único y privilegiado, donde puedes disfrutar de sus 2 campos de golf de 18 hoyos, Los Olivos y Los Lagos, ambos diseñados por el reconocido arquitecto Robert Trent Jones. Además, se encuentra a solo 5 minutos de las emblemáticas playas de Fuengirola, así como centros comerciales y todo tipo de servicios. Todas las viviendas, de 1, 2 y 3 dormitorios, cuentan con amplias terrazas privadas y grandes ventanales que inundan de luz los interiores, creando espacios abiertos, cálidos y acogedores donde vivir y compartir momentos inolvidables. Cada vivienda combina diseño moderno y funcionalidad, cuidando cada detalle para ofrecer comodidad y elegancia en todos los ambientes. Combina funcionalidad y estilo, con distribución optimizadas, aislamiento térmico, y acústico en tabiquería y fachadas, y un sistema de ventilación que garantiza la calidad del aire interior. La climatización incorpora un sistema de domótica y el agua caliente sanitaria se obtiene mediante aerotermia. El complejo dispone de zonas comunes completas, con piscina, gimnasio, sauna, sala comunitaria, jardines y áreas de ocio, dentro de una urbanización cerrada y segura, perfecta para disfrutar en familia o con amigos y vivir con tranquilidad. Helvet Green no es solo un hogar, es un estilo de vida: un lugar donde la luz, el espacio, la calidad y el bienestar se convierten en protagonistas de cada día, creando un entorno único en la Costa del Sol.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029

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Mijas, Španjolska
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