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Barrio residencial Almazara Views

Mijas, Španjolska
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ID: 38904
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 141112007
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 26/7/26

Localización

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  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Costa del Sol Occidental
  • Pueblo
    Mijas
  • Dirección
    Calle Istan

Sobre el complejo

El nuevo resort lo componen 7 pequeños núcleos residenciales de apartamentos y adosados integrados en la ladera de la montaña. La nueva urbanización conecta entre sí con amplios viales con aceras, zonas ajardinadas, aparcamiento para invitados y caminos peatonales rurales que circulan entre la masa forestal, para relajarse en contacto con la naturaleza. Una experiencia residencial única en toda la Costa del Sol. ALMAZARA BOUTIQUE RESIDENCES se accede desde el exclusivo residencial Marbellí de Nueva Andalucía hacia el pueblo de Istán, con un rápido acceso en diez minutos en coche a colegios internacionales, el Club de Tenis Manolo Santana, los mejores campos de golf, centros comerciales y de ocio, además de las increíbles playas de la Milla de Oro. ALMAZARA VIEWS es el segundo proyecto a la venta, compuesto por 23 exclusivos adosados con las mejores vistas panorámicas en la parte más alta del residencial. Todas las viviendas tienen vistas abiertas con orientación suroeste hacia la bahía de Marbella y Gibraltar. Las viviendas se entregan totalmente equipadas, con acabados de primeras marcas y listas para entrar a vivir. Además, cuentan con plaza de garaje subterránea y trastero. Las obras están iniciadas y las entregas están previstas para Noviembre 2023.

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Mijas, Španjolska
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