Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Gerona
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Gerona, Španjolska

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
28
Platja dAro
22
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Peralada, Španjolska
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Peralada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 2
Descubre esta espectacular Chalet de nueva construcción situada en el exclusivo campo de gol…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 9 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 9
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON DOBLE PARCELA Y PRECIOSAS VISTAS AL MAR Y LA MONTAÑA EN LLORET DE MAR  …
$694,566
Dejar una solicitud
Monte OnlineMonte Online
Villa 6 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LA CALA SANT FRANCESC, …
$1,71M
Dejar una solicitud
Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 458 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE ALTO STANDING Y VISTAS PANORÁMICAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Bienvenido a…
$1,34M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 473 m²
Número de plantas 2
CASA CON FANTÁSTICAS VISTAS AL MAR EN SANTA CRISTINA, BLANES  Se trata de una gran casa d…
$802,483
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
Dejar una solicitud
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Se trata de u…
$815,218
Dejar una solicitud
VernaVerna
Dúplex 7 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Dúplex 7 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA PAREADA CON LICENCIA TURÍSTICA Y VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  ¡Bienven…
$561,738
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 877 m²
Número de plantas 2
EXCELENTE CASA DE ALTO STANDING CON UNAS PRECIOSAS VISTAS AL MAR, EN LLORET DE MAR  Esta …
$1,50M
Dejar una solicitud
Chalet 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  ¡Bienvenidos a una…
$801,413
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 6 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 6 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA, EN UNA ZONA INMEJORABLE DE …
$1,25M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Exclusiva propiedad con piscina privada y maravillosas vistas al mar, en Cala Canyelles, Llo…
$1,93M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa / Chalet en Tossa de Mar, CENTRO, venta BONITA CASA CON DOS VIVIENDAS INDEPENDIENTES…
$505,435
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO EN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en …
$1,93M
Dejar una solicitud
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 224 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA CON ESPECTACULARES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Se trata de una fantásti…
$759,684
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 474 m²
Número de plantas 2
GRAN CASA CON FABULOSAS VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA EN LLORET DE MAR  Esta bonita …
$570,653
Dejar una solicitud
Villa 7 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 305 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE ESTILO MEDITERRÁNEO, CON VISTAS PANORÁMICAS AL MAR  Esta fabulosa casa c…
$1,03M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Casa 8 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 447 m²
Número de plantas 2
INCREÍBLE CASA CON LICENCIA TURÍSTICA Y CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Est…
$757,610
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 352 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO EN MONTGODA, LLORET DE MAR  Esta preciosa villa de lujo ha sido tot…
$1,41M
Dejar una solicitud
Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Descubre esta impr…
$1,68M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS A LA MONTAÑA Y ESPECTACULARES ACABADOS EN BLANES  Se tra…
$1,20M
Dejar una solicitud
Chalet 7 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 464 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA CON PRECIOSAS VISTAS AL MAR EN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una…
$904,131
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 2
Fabulosa casa de lujo de 6 habitaciones y 4 baños, jardín, piscina y vistas al mar en Cala S…
$1,98M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Gerona

villas
chalets
adosados

Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir