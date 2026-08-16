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Chalets en venta en Gerona, Španjolska

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Lloret de Mar
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10 propiedades total found
Chalet 7 habitaciones en Platja dAro, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Platja dAro, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Número de plantas 2
Chalet de dos plantas, de estilo típico catalán, con valla nueva, puerta corredera y portón …
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Agencia
Inmobiliaria Scat Realty
Idiomas hablados
Русский, Español
Chalet 7 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 7 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 464 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA CON PRECIOSAS VISTAS AL MAR EN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una…
$904,131
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Chalet 5 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 449 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN TOSSA DE MAR  Fantástica casa moderna, con pre…
$2,73M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Chalet 5 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 5 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 229 m²
Número de plantas 2
INCREÍBLE CASA CON LICENCIA TURÍSTICA, PISCINA Y FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  …
$481,490
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Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 402 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA DE LUJO CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Descubre esta impr…
$1,68M
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Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
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TekceTekce
Chalet 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR EN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  ¡Bienvenidos a una…
$801,413
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Chalet 6 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 458 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE ALTO STANDING Y VISTAS PANORÁMICAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Bienvenido a…
$1,34M
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Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
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Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 309 m²
Número de plantas 2
FANTÁSTICA CASA CON INCREÍBLES VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Se trata de u…
$815,218
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Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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