Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Gerona
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Gerona, Španjolska

Lloret de Mar
96
Blanes
35
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
28
Platja dAro
22
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
7 propiedades total found
Chalet 6 habitaciones en Santa Maria de Llorell, Španjolska
Chalet 6 habitaciones
Santa Maria de Llorell, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA CERCA DEL MAR EN CANYELLES, LLORET DE MAR  Se trata de una gran propiedad, …
$854,377
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
PRECIOSA CASA ADOSADA, CON 4 DORMITORIOS Y GARAJE, EN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  La c…
$556,388
Dejar una solicitud
Chalet 4 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Chalet 4 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 372 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS AL MAR Y DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN EN LLORET DE MAR  Esta…
$1,36M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Villa 6 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 698 m²
FANTÁSTICA CASA DE LUJO, CON MUCHO CARÁCTER, 110 HECT. Y 2 PLAYAS, EN UNA UBICACIÓN ÚNICA EN…
$4,29M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Número de plantas 2
BONITA CASA DE 3 HABITACIONES CON VISTAS AL MAR EN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Bonita cas…
$235,395
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Serrabrava, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Serrabrava, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Área 474 m²
Número de plantas 2
GRAN CASA CON FABULOSAS VISTAS AL MAR Y LICENCIA TURÍSTICA EN LLORET DE MAR  Esta bonita …
$570,653
Dejar una solicitud
Century 21Century 21
Villa 4 habitaciones en Blanes, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
FABULOSA CASA DE LUJO CON VISTAS A LA MONTAÑA Y ESPECTACULARES ACABADOS EN BLANES  Se tra…
$1,20M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Gerona

villas
chalets
adosados

Parámetros de las propiedades en Gerona, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir