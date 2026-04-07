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Dúplex con piscina en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

Torrevieja
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Orihuela
3
Pilar de la Horadada
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9 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunit…
$345,181
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Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
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Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 1
Increíble casa dúplex en la última planta con gran terraza en la azotea, piscina comunitaria…
$310,548
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Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Casa dúplex en planta baja con gran terraza ajardinada y piscina comunitaria en una zona tra…
$248,207
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Dúplex 3 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa moderna en planta baja con gran jardín, piscina comunitaria, gimnasio y spa rodeados de…
$275,890
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Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Número de plantas 1
Impresionante casa dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina com…
$376,070
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Melrose VillasMelrose Villas
Dúplex 4 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Dúplex de lujo en planta baja con una gran terraza y una piscina comunitaria situada cerca d…
$352,928
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Dúplex 3 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Piso 1
Refinado dúplex superior con una amplia terraza privada en la azotea, una generosa distribuc…
$351,770
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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