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Dúplex en la montaña en venta en Vega Baja del Segura, Španjolska

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Pilar de la Horadada
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2 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Número de plantas 1
Dúplex elegante en la última planta con terraza en la azotea iluminada por el sol y jacuzzi,…
$322,443
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Fantástico dúplex en la última planta de la playa con terraza privada en la azotea, piscinas…
$399,803
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en Vega Baja del Segura, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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