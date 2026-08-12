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Casas en Venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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Marbella
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Estepona
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San Pedro Alcantara
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Fuengirola
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2 957 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
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Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Calahonda. 4 camas · 3 baños · 159 m2 construidos.…
$604,732
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Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
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Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Vendedor particular
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Casa 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en La Duquesa. 4 camas · 4 baños · 210 m2 construidos. Prese…
$1,33M
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Manilva. 5 camas · 4 baños · 180 m2 construidos. Presenta…
$685,395
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Casa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 038 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Benahavís. 6 cama · 8 baño · 1038 m2 construidos. Present…
$4,62M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en El Faro. 4 dormitorios · 3 baños · 230 m2 construidos. Pr…
$1,67M
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Casa 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 327 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Los Pacos. 5 camas · 3 baños · 327 m2 construidos. Presen…
$1,13M
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Casa 6 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 6 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 305 m²
Casa adosada de 6 dormitorios en venta en Guadalmina Alta. 6 dormitorios · 4 baños · 305 m2 …
$1,67M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 276 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala de Mijas. 4 camas · 3 baños · 276 m2 const…
$575,962
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Casa 7 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 7 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 401 m²
Villa de 7 dormitorios en venta en Marbella - Puerto Banus. 7 cama · 3 baños · 401 m2 constr…
$2,77M
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Casa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 761 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Los Monteros. 4 camas · 5 baños · 761 m2 construidos. Pre…
$6,35M
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Casa 6 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 038 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Paraiso Alto. 6 dormitorios · 8 baños · 1038 m2 construid…
$4,62M
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 391 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Cerros del Aguila. 4 camas · 6 baños · 391 m2 construidos…
$1,12M
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Casa 3 habitaciones en San Pedro Alcantara, Španjolska
Casa 3 habitaciones
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara. 3 dormitorios · 2 baños · …
$1,33M
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Casa 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Santa Clara. 4 camas · 3 baños · 220 m2 construido…
$1,21M
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Casa 3 habitaciones en Artola, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Artola, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Casa adosada de 3 dormitorios en venta en Artola. 3 dormitorios · 3 baños · 148 m2 construid…
$745,518
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Casa 5 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 475 m²
Villa de 5 dormitorios en venta en Benahavís. 5 camas · 7 baños · 475 m2 construidos. Presen…
$6,00M
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Casa 4 habitaciones en Casares, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Casares, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 528 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Casares. 4 dormitorios · 4 baños · 528 m2 construidos. Pr…
$4,85M
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Casa 3 habitaciones en Manilva, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Manilva. 3 dormitorios · 3 baños · 207 m2 construidos. Pr…
$565,162
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Casa 4 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Benalmadena Costa. 4 dormitorios · 4 baños · 192 m…
$806,695
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Casa 4 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 427 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Benahavís. 4 camas · 4 baños · 427 m2 construidos. Presen…
$3,34M
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Casa 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa adosada de 2 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 2 dormitorios · 2 baños · 100 m2 …
$692,384
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Casa 4 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Benahavís. 4 camas · 3 baños · 289 m2 construidos.…
$1,38M
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Casa 6 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
Casa 6 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 482 m²
Villa de 6 dormitorios en venta en Sierrezuela. 6 camas · 7 baños · 482 m2 construidos. Pres…
$2,19M
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Casa 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 3 dormitorios · 3 baños · 131 m2 constru…
$549,337
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en La Cala. 4 dormitorios · 3 baños · 219 m2 construi…
$577,921
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Casa 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Villa de 3 dormitorios en venta en El Chaparral. 3 dormitorios · 3 baños · 293 m2 construido…
$1,15M
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Casa 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Chalet de 5 dormitorios en venta en Sierra Blanca. 5 camas · 4 baños · 390 m2 construidos. P…
$7,51M
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Casa 4 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Istán. 4 camas · 3 baños · 209 m2 construidos. Pre…
$981,310
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Casa 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Casa 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Villa de 4 dormitorios en venta en Riviera del Sol. 4 dormitorios · 3 baños · 152 m2 constru…
$1,11M
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Tipos de propiedades en Costa del Sol Occidental

villas
casas de campo
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Costa del Sol Occidental, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
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