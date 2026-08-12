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Bungalow en venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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Marbella
24
Estepona
86
San Pedro Alcantara
8
Fuengirola
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238 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 78 m²
Este exclusivo complejo residencial está situado en el corazón del Campo de Golf Casares Cos…
$530,075
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Torremolinos, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Torremolinos, Španjolska
Dormitorios 2
Área 117 m²
Situado en la primera línea de Torremolinos, esta exclusiva planta baja ofrece un entorno pr…
$803,190
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 113 m²
Este nuevo complejo exclusivo en Casares ofrece 58 apartamentos de 2 y 3 dormitorios ubicado…
$641,554
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 83 m²
El complejo cuenta con varias áreas comunes diseñadas para la comodidad de los residentes, i…
$437,145
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 145 m²
Situado en la encantadora ciudad de Estepona, este exclusivo complejo residencial ofrece una…
$745,063
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Manilva, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Manilva, Španjolska
Dormitorios 3
Área 121 m²
Situado en la idílica ubicación de Manilva Sotogrande, este exclusivo complejo ofrece 45 apa…
$523,649
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Ricmar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 4
Área 187 m²
Las zonas comunes del complejo están diseñadas de tal manera que crean un ambiente de lujo y…
$1,59M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 343 m²
El complejo residencial con vistas al mar de El Higeron es un complejo exclusivo de 157 casa…
$1,17M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 152 m²
En el corazón de la Costa del Sol, entre el mar azul y la majestad de las montañas, se encue…
$422,602
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 173 m²
Situado en la encantadora zona de Las Lagunas de Mijas, este complejo residencial ofrece una…
$521,077
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 161 m²
Situado en la tranquila zona de Buenas Noches cerca de Estepona, este exclusivo complejo ofr…
$751,890
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en San Pedro Alcantara, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 3
Área 108 m²
Situado en el corazón de San Pedro Alcantara, este exclusivo complejo de 19 casas ofrece un …
$735,454
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 176 m²
Este nuevo complejo residencial exclusivo en Fuengirola, compuesto por 74 apartamentos y áti…
$600,294
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Estepona, Španjolska
Dormitorios 1
Área 82 m²
En el corazón de Las Mesas en Estepona es un exclusivo complejo residencial que combina perf…
$525,307
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 105 m²
Este exclusivo complejo residencial está situado en el corazón del Campo de Golf Casares Cos…
$731,620
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Ricmar, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 3
Área 184 m²
Una de las zonas más exclusivas de Marbella es un exquisito complejo residencial compuesto p…
$1,51M
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 191 m²
En una de las zonas más dinámicas de Estepona, a solo tres minutos del mar, se encuentra est…
$908,450
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 3
Área 140 m²
Descubre la oportunidad única de vivir en uno de los enclaves más privilegiados de la Costa …
$556,440
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Mijas, Španjolska
Dormitorios 1
Área 66 m²
En la animada zona de Las Lagunas, Mijas Costa, es este moderno complejo de apartamentos que…
$293,114
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 3
Área 199 m²
Situado en una de las zonas más tranquilas y verdes de Estepona, este exclusivo proyecto res…
$960,049
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 158 m²
Situado en el encantador pueblo de Estepona, este complejo residencial ofrece una selección …
$697,650
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 114 m²
En una ubicación privilegiada en Estepona, a pocos pasos del mar, es un exclusivo complejo r…
$552,719
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Casares, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Casares, Španjolska
Dormitorios 2
Área 111 m²
Este impresionante complejo residencial, situado cerca de Estepona, ofrece 59 viviendas, inc…
$675,700
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Estepona, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Estepona, Španjolska
Dormitorios 2
Área 132 m²
Situado en la hermosa ciudad de Estepona, este complejo residencial ofrece una selección de …
$553,267
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Resinera Voladilla, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Resinera Voladilla, Španjolska
Dormitorios 2
Área 120 m²
Situado en la hermosa ciudad de Estepona, este exclusivo complejo residencial ofrece una sel…
$853,443
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Manilva, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Manilva, Španjolska
Dormitorios 2
Área 110 m²
Situado en la prestigiosa zona de golf La Duques de Manilva, este nuevo complejo residencial…
$350,665
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Benahavis, Španjolska
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 3
Área 192 m²
Situado en prestigio Marbella, este exclusivo complejo residencial ofrece una selección de 1…
$1,64M
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 2
Área 93 m²
En Torreblanca del Sol hay un exclusivo proyecto boutique que repensa el estilo de vida medi…
$424,021
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Mijas, Španjolska
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Mijas, Španjolska
Dormitorios 2
Área 80 m²
Este nuevo complejo residencial, situado en una colina en La Cala Golf Resort, Mijas, ofrece…
$477,946
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Fuengirola, Španjolska
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 1
Área 104 m²
En el corazón de Los Pacos se construye una de las zonas residenciales más buscadas de Fueng…
$315,031
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