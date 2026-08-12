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Villas en venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

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Marbella
208
Estepona
116
San Pedro Alcantara
45
Fuengirola
32
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571 propiedad total found
Villa 10 habitaciones en Benalmadena, Španjolska
UP UP
Villa 10 habitaciones
Benalmadena, Španjolska
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Única villa independiente de 500m3 construido en venta con piscina y sala de cine, en zona a…
$2,08M
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Villa 6 habitaciones en Casares, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Casares, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 713 m²
Número de plantas 1
Villa Llave en Mano Frente al Golf con Serenas Vistas en Casares Esta promoción llave en man…
$7,50M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Despierta en Elviria Playa, Marbella Este, a solo 50 metros del Mediterráneo, con vistas al …
$2,88M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Adéntrese en el lujo con esta villa en primera línea de golf en el corazón de Nueva Andalucí…
$7,54M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Área 647 m²
Situada en una de las zonas más exclusivas y prestigiosas de la Milla de Oro de Marbella, es…
$7,46M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 626 m²
Número de plantas 3
Villas listas para entrar a vivir de calidad superior junto al golf en Estepona Este proyect…
$2,77M
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Villa 8 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 606 m²
Extraordinaria villa nueva con piscina privada, vistas impresionantes y un encantador jardín…
$4,22M
VAT
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Villa 6 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 505 m²
Número de plantas 2
Villas Sobre Plano con Vistas al Mar y de Alta Calidad en una Comunidad muy Solicitada en Fu…
$3,42M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 4
Área 250 m²
Descripción del objeto: Esta hermosa casa unifamiliar reformada se encuentra a solo 500 metr…
$591,416
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
CLUB LAS LOMAS DE MARBELLA, MILLA DE ORO MARBELLAProyecto de villa nueva para construir sobr…
$4,18M
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Villa 7 habitaciones en Benahavis, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Benahavis, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 259 m²
Villas Contemporáneas Rodeadas de Naturaleza en Benahavís Benahavís es uno de los lugares má…
$13,03M
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Villa en Mijas, Španjolska
Villa
Mijas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 403 m²
Descripción del objeto: Situado en la hermosa ciudad de Mijas, estas exclusivas villas ofrec…
$2,41M
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Nils Ott Real Estates
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Villa 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 1
Villa lujosa con gran piscina infinita y unas vistas al mar impresionantes rodeada de natura…
$1,15M
VAT
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Villa Summer es una propiedad completamente nueva que fusiona el diseño moderno con la esenc…
$10,38M
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Villa en Fuengirola, Španjolska
Villa
Fuengirola, Španjolska
Dormitorios 3
Área 401 m²
El lujoso complejo residencial con vistas al mar en El Higueron es un complejo exclusivo de …
$4,13M
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Villa en Ricmar, Španjolska
Villa
Ricmar, Španjolska
Dormitorios 5
Área 794 m²
Descripción del objeto: Esta exclusiva colección de 11 villas en una prestigiosa zona de Mar…
$2,59M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Benalmadena, Španjolska
Villa
Benalmadena, Španjolska
Dormitorios 3
Área 201 m²
Este complejo se encuentra en una ubicación privilegiada en Torremuela, Benalmadena, en un l…
$1,12M
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Villa 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 683 m²
Número de plantas 2
Gran villa de lujo en Marbella con piscina, ascensor y terraza solarium que ofrece increíble…
$2,09M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Exquisita villa de lujo con gran piscina, jardín y vistas al mar ubicada en un campo de golf…
$1,19M
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Villa en Mijas, Španjolska
Villa
Mijas, Španjolska
Dormitorios 5
Área 391 m²
Este exclusivo proyecto residencial se encuentra en un enclave privilegiado de la Costa del …
$2,39M
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Villa en San Pedro Alcantara, Španjolska
Villa
San Pedro Alcantara, Španjolska
Dormitorios 7
Área 1 636 m²
En el corazón de Nueva Andalucía, frente a uno de los clubes de golf más prestigiosos de Mar…
$22,72M
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Villa 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 290 m²
Número de plantas 2
Villa de diseño de alta gama con gran piscina, jardín y hermosas vistas al mar ubicada en un…
$1,72M
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Villa 6 habitaciones en Mijas, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Elegante Villa con Piscina y Vistas al Campo de Golf en Mijas Mijas Golf es una de las zonas…
$4,30M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Urb. Altos de Puente RomanoMilla de Oro, Marbella Hermosa Villa de estilo clásico, construid…
$4,06M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 6
Área 1 129 m²
Descubre este exclusivo complejo residencial compuesto por 16 villas de lujo situadas en el …
$8,03M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
LOMAS DEL VIRREY es un complejo residencial que consta de lujosas villas de estilo moderno s…
$4,87M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 469 m²
Seven Diamonds by TM está ubicado en un entorno privilegiado en el corazón del Triángulo de …
$1,77M
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Villa en Benahavis, Španjolska
Villa
Benahavis, Španjolska
Dormitorios 4
Área 1 356 m²
Una villa de dos niveles con un diseño moderno está rodeada de naturaleza, en Benahavis, uno…
$4,22M
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Villa en Marbella, Španjolska
Villa
Marbella, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Magnifica villa familiar de 700 m² de superficie y 1482 m² de parcela, donde puedes disfruta…
$2,90M
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Villa en Estepona, Španjolska
Villa
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Área 259 m²
En la prestigiosa zona de Atalaya, en Estepona, hay un complejo exclusivo de siete villas in…
$1,78M
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Parámetros de las propiedades en Costa del Sol Occidental, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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