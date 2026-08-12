Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Costa del Sol Occidental
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Costa del Sol Occidental, Španjolska

;
Marbella
44
Estepona
38
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
4
Adosado Borrar
Eliminar
146 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Espectaculares Casas con Vistas Panorámicas en el Entorno Natural de Mijas La promoción se e…
$1,11M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Casas con Vistas al Mar en un Proyecto Estilo Resort en Manilva, Málaga Manilva goza de una …
$467,947
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Número de plantas 4
Adosados en un Complejo Residencial Bien Diseñado con Vistas al Mar en Fuengirola Los adosad…
$1,38M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 4 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 3
Amplios Adosados Cerca del Campo de Golf en Manilva Los adosados están situados en la ciudad…
$600,520
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Casa adosada elevada con amplias terrazas y piscina situada en un complejo de golf con acces…
$734,309
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Fuengirola, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fuengirola, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de primera calidad con jardines privados junto a la playa en Fuengirola Este …
$800,333
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Mijas, Španjolska
Dormitorios 3
Área 139 m²
Un moderno complejo residencial cerrado situado en una de las zonas más atractivas de la Cos…
$913,479
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Viviendas Modernos Cerca de la Costa en El Chaparral, Mijas Ubicada en Málaga, Mijas ofrece …
$1,17M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Adosados con orientación sur y vistas al mar en La Cala de Mijas Los nuevos adosados se encu…
$795,762
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Fantástica casa adosada en la esquina con cocina completamente equipada, grandes terrazas, g…
$682,369
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Viviendas Mediterráneas con Piscina Comunitaria en Estepona España Entre el mar Mediterráneo…
$855,825
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Impresionante casa adosada con cocina completamente equipada, terraza privada en la azotea y…
$688,046
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 5 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Número de plantas 2
Adosados Nuevos Cerca del Mar en Marbella España Marbella es un símbolo que muestra el glam…
$2,29M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Adosados Modernos en Estepona con Áreas Comunes de Lujo Estepona es una encantadora ciudad c…
$553,799
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Elegantes villas ecológicas cerca del mar en Mijas Costa Mijas Costa se extiende por la Cos…
$1,02M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Adosados Funcionales en Primera Línea de Golf con Calificación de Eficiencia Energética "A" …
$752,695
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Número de plantas 1
Chalet de lujo con piscina comunitaria, terraza y amplio jardín situado junto a un campo de …
$926,972
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Número de plantas 2
Adosados Nuevos Cerca del Mar en Marbella España Marbella es un símbolo que muestra el glam…
$2,23M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Marbella, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Marbella, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Espaciosa casa adosada de lujo con una gran terraza en la azotea, piscina comunitaria e impr…
$715,044
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Brillante casa adosada con jardín exuberante, piscinas, gimnasio y club social situado en un…
$517,367
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 2 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Impresionante casa adosada con una enorme terraza en la azotea, jardín, piscina privada y gi…
$835,435
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 144 m²
Adosado de lujo con enorme terraza, jardín, piscina comunitaria y gimnasio situado junto a u…
$1,03M
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 3 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Estepona, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
!!! ¡Nuevo en el mercado! Hermosa casa adosada de cuatro pisos, con tres grandes habitacione…
$765,237
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas de nueva construcción junto al campo de golf con una excelente relación calid…
$526,441
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Manilva, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Manilva, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Casas de Diseño Junto al Mar en Manilva Manilva es una zona en desarrollo dentro de un clim…
$578,024
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Brillante casa adosada con excelentes vistas al mar enclavada en un complejo residencial con…
$850,687
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 409 m²
Número de plantas 2
Adosados de estilo escandinavo con jardines privados en un popular barrio de Mijas Esta nuev…
$1,73M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 3
Villas Adosadas con Vistas al Golf en un Rico Complejo en Mijas, Málaga Mijas es una popular…
$1,08M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Mijas, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Mijas, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Lujosa casa adosada con impresionantes vistas panorámicas desde una gran terraza solarium y …
$682,866
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Adosado Adosado 4 habitaciones en Estepona, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Estepona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 172 m²
Piso 2/2
Fantástico ático dúplex con gran terraza solarium, impresionantes vistas al mar y acceso a p…
$581,912
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch

Parámetros de las propiedades en Costa del Sol Occidental, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir