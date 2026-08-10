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Apartamentos del mar en venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
140
Gerona
66
Lloret de Mar
23
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
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17 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$923,367
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Apartamento 4 habitaciones en Badalona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Badalona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1
Apartamentos de Diseño Moderno en Primera Línea de Mar en El Gorg, Badalona Este complejo re…
$637,590
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Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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TekceTekce
Apartamento 5 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,06M
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Apartamento 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Apartamentos Nuevos y Modernos Cerca de la Bahía de Sa Riera en Begur Perfectamente ubicados…
$811,866
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Apartamento 3 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Piso 4/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$1,50M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Piso 3
Apartamentos Cerca del Mar en Barcelona ​​Passeig de Colom Con una ubicación ideal en Passei…
$2,64M
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Apartamento 5 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 492 m²
Número de plantas 27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$6,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Piso 1
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,35M
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Ático Ático 4 habitaciones en Cubelles, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Cubelles, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4
Apartamentos en Cubelles Cerca de la Naturaleza, el Mar y el Acceso a la Ciudad en Cubelles …
$1,16M
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Apartamento 4 habitaciones en Barcelona, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Barcelona, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Piso 9/27
Apartamentos en la Calle Diagonal de Barcelona Cerca de la Playa y del Centro Comercial La z…
$2,92M
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Apartamento 1 habitación en Roda de Bera, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Roda de Bera, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Magnificient loft duplex for sale in Roda de Barà (Costa Dorada, Tarragona). It is furnished…
$134,338
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Apartamento 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
EXCLUSIVO PISO CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Este precioso piso se encuen…
$858,697
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Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
PRECIOSO PISO CON UNA DE LAS MEJORES VISTAS FRONTALES AL MAR DE TODA LA COSTA BRAVA  Este…
$597,827
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Cristina dAro, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Santa Cristina dAro, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5
FANTÁSTICO PISO REFORMADO CON VISTAS AL MAR EN CALA SALIONS, TOSSA DE MAR  Precioso apart…
$171,196
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Tipos de propiedades en Cataluña

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