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Apartamentos en la montaña en venta en Cataluña, Španjolska

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Barcelona
140
Gerona
66
Lloret de Mar
23
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró
22
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6 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Piso 2/3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$568,191
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Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Blanes, Španjolska
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Blanes, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Piso 2
GRAN DÚPLEX DE 5 DORMITORIOS, DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN CON PISCINA Y UNA GRAN TERRAZA, EN BL…
$453,261
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Apartamento 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Piso 3/3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$687,990
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Begur, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Begur, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Apartamentos Nuevos y Modernos Cerca de la Bahía de Sa Riera en Begur Perfectamente ubicados…
$811,866
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Apartamento 4 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$666,312
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Apartamento 3 habitaciones en Premia de Dalt, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Premia de Dalt, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Número de plantas 3
Apartamentos en un Complejo Residencial Cerca de Playas y Áreas Comerciales en Maresme, Barc…
$646,916
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Tipos de propiedades en Cataluña

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Cataluña, Španjolska

con Garaje
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