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Apartamentos en venta en Lloret de Mar, Španjolska

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1 habitación
3
2 habitaciones
8
3 habitaciones
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23 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 79 m²
Descubra la Costa Brava desde su nueva casa en Lloret de Mar Descubra nuestro exclusivo proy…
$299,271
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Apartamento en la zona de Fenals de Lloret de Mar.Situado en una zona tranquila con vistas a…
$451,840
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Presentamos a su atención este acogedor ático de dos niveles en Fenals, una de las zonas res…
$325,615
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$366,026
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Apartamento 1 habitacion en Canyelles, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Lloret de Mar es una zona tranquila, ideal para una…
$117,443
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Amplio y luminoso apartamento con vistas y una terraza cerca de la playa de Fenals!Ofrecemos…
$389,204
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 79 m²
Descubre la Costa Brava desde tu nueva casa en Lloret de MarDescubra nuestro exclusivo compl…
$300,177
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Luminoso apartamento con terraza en la zona de Fenals, a pocos pasos de la playa en Lloret d…
$325,236
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Área 74 m²
Apartamento tras renovación en la zona Fenals de Lloret de Mar.Total área de 74 metros cuadr…
$278,833
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Oferta exclusiva: Luminoso, orientado al sur, apartamento totalmente abierto en Lloret de Ma…
$410,497
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Luminoso apartamento en Lloret de Mar - con vistas al mar.Superficie: 165 m2Ubicación: Llore…
$692,431
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Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento con vistas abiertas, piscina y garaje en un complejo residencial - Llore de MarL…
$325,236
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Apartamento 1 habitacion en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Área 78 m²
Piso 1
El exclusivo proyecto en España es un complejo de apartamentos premium en Cataluña, que oper…
$335,792
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Apartamento con vistas frontales al mar en un nuevo complejo residencial en la ciudad de Llo…
$871,433
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Apartamento 4 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Apartamento en primera línea del mar en la ciudad de Lloret de Mar en la Costa Brava. La dis…
$1,03M
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Piso 2
FANTÁSTICO PISO DE GRAN TAMAÑO, CON 3 HABITACIONES, PISCINA Y TOTALMENTE REFORMADO EN FENALS…
$273,914
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento a 2 minutos de la playa con licencia turística en Fenals, Lloret de Mar. El apar…
$244,001
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 4
PRECIOSO PISO DE 3 HABITACIONES REFORMADO EN FENALS, LLORET DE MAR  Este encantador piso …
$273,914
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Apartamento 5 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 5 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 273 m²
EXCLUSIVO PISO CON FABULOSAS VISTAS AL MAR EN LLORET DE MAR  Este precioso piso se encuen…
$858,697
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Apartamento 3 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
BONITO PISO DE 3 HABITACIONES EN LLORET DE MAR  Encantador piso a un paso de todos los se…
$196,073
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Apartamento 2 habitaciones en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Lloret de Mar, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Apartamento a 2 minutos de la playa con licencia turística en Fenals, Lloret de Mar. El apar…
$244,001
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Apartamento 2 habitaciones en Canyelles, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Canyelles, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
¡Una oportunidad única! Presentamos este lujoso apartamento en el corazón de Lloret de Mar, …
$650,670
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Apartamento 1 habitación en Lloret de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitación
Lloret de Mar, Španjolska
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 4
PRECIOSO APARTAMENTO CON PISCINA EN FENALS, LLORET DE MAR  Este fantástico piso se encuen…
$176,546
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