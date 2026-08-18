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Apartamentos en venta en Tossa de Mar, Španjolska

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Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
PRECIOSO PISO DE 3 DORMITORIOS Y PARKING EN EL CENTRO DE TOSSA DE MAR  Maravillosa oportu…
$319,923
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Apartamento 4 habitaciones en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Tossa de Mar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
PRECIOSO PISO CON UNA DE LAS MEJORES VISTAS FRONTALES AL MAR DE TODA LA COSTA BRAVA  Este…
$597,827
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Apartamento 1 habitacion en Tossa de Mar, Španjolska
Apartamento 1 habitacion
Tossa de Mar, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Precioso ático de estilo loft con licencia turística en el corazón de Tossa de Mar.Consta de…
$244,001
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