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Restaurantes en venta en Barcelona, Španjolska

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59 propiedades total found
Restaurante, cafetería 178 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 178 m²
Barcelona, Španjolska
Área 178 m²
Local comercial en Barcelona están a la venta.Alrededores:zona residencial;infraestructura d…
$740,736
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Restaurante, cafetería 200 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 200 m²
Barcelona, Španjolska
Área 200 m²
Local comercial en venta con un inquilino en Badalona, a solo 8 km del centro de Barcelona.E…
$578,700
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Restaurante, cafetería 296 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 296 m²
Barcelona, Španjolska
Área 296 m²
En venta local comercial con un inquilino en la zona central de la ciudad. Environment:Plaza…
$1,81M
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 378 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 378 m²
Barcelona, Španjolska
Área 378 m²
Venta de locales comerciales con un inquilino en la zona más prestigiosa de Barcelona.Enviro…
$983,789
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Restaurante, cafetería 194 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 194 m²
Barcelona, Španjolska
Área 194 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$659,718
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Restaurante, cafetería 130 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 130 m²
Barcelona, Španjolska
Área 130 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:zona residencial del distrit…
$925,920
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Restaurante, cafetería 360 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 360 m²
Barcelona, Španjolska
Área 360 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.La propiedad tiene una u…
$3,30M
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Restaurante, cafetería 412 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 412 m²
Barcelona, Španjolska
Área 412 m²
Los locales comerciales están situados en el corazón mismo de Barcelona en una de las plazas…
$4,97M
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Restaurante, cafetería 112 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 112 m²
Barcelona, Španjolska
Área 112 m²
Venta de locales de esquina en una prestigiosa zona de Barcelona.Environment:zona residencia…
$659,718
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Restaurante, cafetería 330 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 330 m²
Barcelona, Španjolska
Área 330 m²
En venta local comercial con inquilino en los suburbios de Barcelona.Environment:zona reside…
$1,16M
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Restaurante, cafetería 167 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 167 m²
Barcelona, Španjolska
Área 167 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona costera de Barcelona.Environment:El pas…
$509,256
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Restaurante, cafetería 110 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 110 m²
Barcelona, Španjolska
Área 110 m²
En venta esquina espacio comercial con un inquilino en los suburbios de Barcelona - la ciuda…
$636,570
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Restaurante, cafetería 27 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 27 m²
Barcelona, Španjolska
Área 27 m²
Local comercial en venta en una de las principales zonas turísticas de Barcelona.La instalac…
$682,866
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Restaurante, cafetería 380 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 380 m²
Barcelona, Španjolska
Área 380 m²
En venta local comercial con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:Hospital Clí…
$2,31M
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Restaurante, cafetería 379 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 379 m²
Barcelona, Španjolska
Área 379 m²
Venta es un espacio comercial de dos plantas con un inquilino en una zona privilegiada de Ba…
$1,22M
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Restaurante, cafetería 47 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 47 m²
Barcelona, Španjolska
Área 47 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:Diagonal Avenida, una de las…
$462,960
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Restaurante, cafetería 80 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 80 m²
Barcelona, Španjolska
Área 80 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una zona residencial de Barcelona.Environment:d…
$381,942
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Restaurante, cafetería 120 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 120 m²
Barcelona, Španjolska
Área 120 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona. Environment:Zona …
$792,819
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Restaurante, cafetería 188 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 188 m²
Barcelona, Španjolska
Área 188 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una prestigiosa zona residencial de Barcelona.E…
$694,440
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Restaurante, cafetería 96 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 96 m²
Barcelona, Španjolska
Área 96 m²
Venta de locales comerciales con inquilino en una zona privilegiada de Barcelona.Environment…
$607,635
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Restaurante, cafetería 75 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 75 m²
Barcelona, Španjolska
Área 75 m²
Local comercial con inquilino en Barcelona está a la venta.Alrededores:área comercial activa…
$659,718
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Restaurante, cafetería 203 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 203 m²
Barcelona, Španjolska
Área 203 m²
En venta local comercial con inquilino en Barcelona.Environment:Plaza Catalana Glory es una …
$1,31M
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Restaurante, cafetería 105 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 105 m²
Barcelona, Španjolska
Área 105 m²
En venta se encuentra un local con un inquilino situado en la "Plaza de Oro" de Barcelona - …
$752,310
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Restaurante, cafetería 100 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 100 m²
Barcelona, Španjolska
Área 100 m²
Local comercial en venta en una zona privilegiada de Barcelona.Environment:400 metros del es…
$844,902
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Restaurante, cafetería 121 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 121 m²
Barcelona, Španjolska
Área 121 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una de las zonas más concurridas de Barcelona.E…
$1,25M
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Restaurante, cafetería 88 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 88 m²
Barcelona, Španjolska
Área 88 m²
Local comercial en venta con un inquilino en la zona central de Barcelona.Environment:zona r…
$636,570
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Restaurante, cafetería 173 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 173 m²
Barcelona, Španjolska
Área 173 m²
Local comercial en venta con un inquilino en una prestigiosa zona de Barcelona.Environment:P…
$1,15M
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Restaurante, cafetería 347 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 347 m²
Barcelona, Španjolska
Área 347 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el centro de Barcelona.Environment:Hospital Clí…
$1,85M
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Restaurante, cafetería 68 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 68 m²
Barcelona, Španjolska
Área 68 m²
Local comercial en venta con un inquilino en el casco antiguo de Barcelona.Environment:el ep…
$723,375
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Restaurante, cafetería 160 m² en Barcelona, Španjolska
Restaurante, cafetería 160 m²
Barcelona, Španjolska
Área 160 m²
Local comercial con inquilino en el corazón de la región histórica de Barcelona. medio amb…
$1,04M
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