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Dúplex en la montaña en venta en Alicante, Španjolska

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3 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Dúplex 3 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 1
Atractivo dúplex en planta alta con una gran terraza en la azotea y una piscina comunitaria …
$287,102
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
El residencial camporosso Serpentine se distribuye en dos parcelas lineales, Poniente y Leva…
$643,742
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Dúplex 2 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Dúplex 2 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 103 m²
Adosado en venta , Sierra Cortina Resort (Finestrat) Descubre este encantador adosado de 10…
$340,563
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
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