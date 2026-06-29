Apart hotel Korolevskaya Palma

Complejo de apartamentos frente al mar “ Royal Palm ”

con diseño y arquitectura de vanguardia.

El complejo está ubicado en Playa Gorgona, a solo 50 minutos de

Ciudad de Panamá ya solo minutos de la ciudad de Coronado.

Vista del océano sin fin!

DOS BASHNY

con 28 y 21 pisos

BASHN A tiene 6 apartamentos en el piso

BASHN B se encuentra a 8 apartamentos en el piso

Los APARTAMENTOS pueden ser con 1 o 2 habitaciones.

ELEVADORES 4 pasajeros y una carga

INFRAESTRUCTURA:

Seguridad las 24 horas

Sala general con administrador en la planta baja.

Lugares de vacaciones

Estacionamiento para invitados

Balcón privado

Infraestructura del primer piso ( primera zona social )

terraza cubierta

-restaurantes y cafeterías

piscina

- salida a la playa privada

Infraestructura del tercer piso ( tercera zona social )

corte multifuncional

terraza

gimnasio

sauna

-patio infantil

-sala para eventos privados

-jakuzi

piscina familiar





El complejo tiene solo 281 apartamentos.

Apartamentos de 70 m2, 129 m2 y 135 m2.

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones.

Vista desde todos los apartamentos hasta el océano

Varios apartamentos en venta a un precio de 165,000 $

Plan de pago:

Primera opción - 100%

2da opción:

PV - 30%

70%: plan de cuotas del desarrollador al 6.5% durante 5 años, mientras que vivir y alquilar bienes inmuebles 50 es posible de inmediato

Ingresos de alquiler proyectados al menos 6-8% por año

Aumento anual de costos -8-10%

El complejo está listo para 2016