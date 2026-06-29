Apart hotel Korolevskaya Palma

Complejo de apartamentos frente al mar “ Royal Palm ”
con diseño y arquitectura de vanguardia.
El complejo está ubicado en Playa Gorgona, a solo 50 minutos de
Ciudad de Panamá ya solo minutos de la ciudad de Coronado.
Vista del océano sin fin!
DOS BASHNY
con 28 y 21 pisos
BASHN A tiene 6 apartamentos en el piso
BASHN B se encuentra a 8 apartamentos en el piso
Los APARTAMENTOS pueden ser con 1 o 2 habitaciones.
ELEVADORES 4 pasajeros y una carga
INFRAESTRUCTURA:
Seguridad las 24 horas
Sala general con administrador en la planta baja.
Lugares de vacaciones
Estacionamiento para invitados
Balcón privado
Infraestructura del primer piso ( primera zona social )
terraza cubierta
-restaurantes y cafeterías
piscina
- salida a la playa privada
Infraestructura del tercer piso ( tercera zona social )
corte multifuncional
terraza
gimnasio
sauna
-patio infantil
-sala para eventos privados
-jakuzi
piscina familiar
El complejo tiene solo 281 apartamentos.
Apartamentos de 70 m2, 129 m2 y 135 m2.
Apartamentos de 1 y 2 habitaciones.
Vista desde todos los apartamentos hasta el océano
Varios apartamentos en venta a un precio de 165,000 $
Plan de pago:
Primera opción - 100%
2da opción:
PV - 30%
70%: plan de cuotas del desarrollador al 6.5% durante 5 años, mientras que vivir y alquilar bienes inmuebles 50 es posible de inmediato
Ingresos de alquiler proyectados al menos 6-8% por año
Aumento anual de costos -8-10%
El complejo está listo para 2016