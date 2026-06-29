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Apart hotel Korolevskaya Palma

Caimitillo, Panamá
de
$165,000
;
8
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ID: 3789
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Panamá
  • Región / estado
    Provincia de Panamá
  • Barrio
    Distrito de Panamá
  • Ciudad
    Caimitillo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    28

Sobre el complejo

Complejo de apartamentos frente al mar “ Royal Palm ”

con diseño y arquitectura de vanguardia.

El complejo está ubicado en Playa Gorgona, a solo 50 minutos de

Ciudad de Panamá ya solo minutos de la ciudad de Coronado.

Vista del océano sin fin!

 

DOS BASHNY

con 28 y 21 pisos

 

BASHN A tiene 6 apartamentos en el piso

BASHN B se encuentra a 8 apartamentos en el piso

Los APARTAMENTOS pueden ser con 1 o 2 habitaciones.

ELEVADORES 4 pasajeros y una carga

INFRAESTRUCTURA:

Seguridad las 24 horas

Sala general con administrador en la planta baja.

Lugares de vacaciones

Estacionamiento para invitados

Balcón privado

 

Infraestructura del primer piso ( primera zona social )

terraza cubierta

-restaurantes y cafeterías

piscina

- salida a la playa privada

 

Infraestructura del tercer piso ( tercera zona social )

 

corte multifuncional

terraza

gimnasio

sauna

-patio infantil

-sala para eventos privados

-jakuzi

piscina familiar


 

El complejo tiene solo 281 apartamentos.

Apartamentos de 70 m2, 129 m2 y 135 m2.

Apartamentos de 1 y 2 habitaciones.

Vista desde todos los apartamentos hasta el océano

Varios apartamentos en venta a un precio de 165,000 $

Plan de pago: 

Primera opción - 100%

2da opción: 

PV - 30% 

70%: plan de cuotas del desarrollador al 6.5% durante 5 años, mientras que vivir y alquilar bienes inmuebles 50 es posible de inmediato

Ingresos de alquiler proyectados al menos 6-8% por año

Aumento anual de costos -8-10%

El complejo está listo para 2016

 

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 70.0
Precio por m², USD 2,357
Precio del apartamento, USD 165,000

Localización en el mapa

Caimitillo, Panamá

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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