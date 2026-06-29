Apart hotel Nogal

Nogal se encuentra en la zona más prestigiosa de la ciudad de Panamá, Costa del Este, un área conocida por sus altos estándares de infraestructura y una maravillosa área de negocios. Ubicado en el corazón del centro de negocios y con acceso a las carreteras principales. Nogal está muy cerca de tiendas y restaurantes, a poca distancia en coche del centro de la ciudad, lo que hace de Nogal un lugar ideal para vivir.
Edificio:
Torre de 41 pisos
32 niveles de apartamento
6 apartamentos en el nivel
Apartamentos 100m2, 122m2 y 131m2
Seguridad las 24 horas.
Generador de electricidad
Tanque de reserva de agua
Infraestructura de zonas sociales del complejo:
Área social № 1:
Piscina familiar y jacuzzi
Terraza cubierta con bar
Pista de rodaje
Salón de eventos
Zona de juegos para niños
Gimnasio
Área social № 2:
Cine
Zonas para la relajación y los juegos.
Sala SPA
Precios: desde $ 295 mil.
Disponibilidad: 2026. Construcción - 3 años.
Plan de pago:
15% de anticipo
10% de cuota en un año
10% de cuota en 2 años
65% de pago para cuando la construcción se complete en tres años. Pago total o en cuotas del desarrollador al 6.5-7%.
En el momento de la finalización de la construcción, por regla general, el aumento en el precio de los bienes inmuebles es de aproximadamente 10-15%.
El ingreso de alquiler esperado en este complejo es del 6-8%, o ~ 1600-2000 $ por mes.
¡Y otra ventaja importante de adquirir bienes inmuebles en este complejo es la capacidad de obtener el estado de residencia permanente!