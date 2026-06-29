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Apart hotel Nogal

Juan Díaz, Panamá
de
$295,000
;
6
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ID: 3790
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Panamá
  • Región / estado
    Provincia de Panamá
  • Barrio
    Distrito de Panamá
  • Pueblo
    Juan Díaz
  • Dirección
    Calle Rio Mar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    41

Sobre el complejo

Nogal se encuentra en la zona más prestigiosa de la ciudad de Panamá, Costa del Este, un área conocida por sus altos estándares de infraestructura y una maravillosa área de negocios. Ubicado en el corazón del centro de negocios y con acceso a las carreteras principales. Nogal está muy cerca de tiendas y restaurantes, a poca distancia en coche del centro de la ciudad, lo que hace de Nogal un lugar ideal para vivir.

Edificio:

Torre de 41 pisos
32 niveles de apartamento
6 apartamentos en el nivel
Apartamentos 100m2, 122m2 y 131m2 
Seguridad las 24 horas.
Generador de electricidad 
Tanque de reserva de agua

Infraestructura de zonas sociales del complejo:

Área social № 1:

Piscina familiar y jacuzzi 
Terraza cubierta con bar 
Pista de rodaje
Salón de eventos 
Zona de juegos para niños 
Gimnasio


Área social № 2:

Cine
Zonas para la relajación y los juegos.
Sala SPA


Precios: desde $ 295 mil. 

Disponibilidad: 2026. Construcción - 3 años.

Plan de pago: 

15% de anticipo
10% de cuota en un año
10% de cuota en 2 años
65% de pago para cuando la construcción se complete en tres años. Pago total o en cuotas del desarrollador al 6.5-7%.

En el momento de la finalización de la construcción, por regla general, el aumento en el precio de los bienes inmuebles es de aproximadamente 10-15%.

El ingreso de alquiler esperado en este complejo es del 6-8%, o ~ 1600-2000 $ por mes. 

¡Y otra ventaja importante de adquirir bienes inmuebles en este complejo es la capacidad de obtener el estado de residencia permanente!

 

Localización en el mapa

Juan Díaz, Panamá
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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