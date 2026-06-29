Apart hotel Nogal

Nogal se encuentra en la zona más prestigiosa de la ciudad de Panamá, Costa del Este, un área conocida por sus altos estándares de infraestructura y una maravillosa área de negocios. Ubicado en el corazón del centro de negocios y con acceso a las carreteras principales. Nogal está muy cerca de tiendas y restaurantes, a poca distancia en coche del centro de la ciudad, lo que hace de Nogal un lugar ideal para vivir.

Edificio:

Torre de 41 pisos

32 niveles de apartamento

6 apartamentos en el nivel

Apartamentos 100m2, 122m2 y 131m2

Seguridad las 24 horas.

Generador de electricidad

Tanque de reserva de agua

Infraestructura de zonas sociales del complejo:

Área social № 1:

Piscina familiar y jacuzzi

Terraza cubierta con bar

Pista de rodaje

Salón de eventos

Zona de juegos para niños

Gimnasio



Área social № 2:

Cine

Zonas para la relajación y los juegos.

Sala SPA



Precios: desde $ 295 mil.

Disponibilidad: 2026. Construcción - 3 años.

Plan de pago:

15% de anticipo

10% de cuota en un año

10% de cuota en 2 años

65% de pago para cuando la construcción se complete en tres años. Pago total o en cuotas del desarrollador al 6.5-7%.

En el momento de la finalización de la construcción, por regla general, el aumento en el precio de los bienes inmuebles es de aproximadamente 10-15%.

El ingreso de alquiler esperado en este complejo es del 6-8%, o ~ 1600-2000 $ por mes.

¡Y otra ventaja importante de adquirir bienes inmuebles en este complejo es la capacidad de obtener el estado de residencia permanente!