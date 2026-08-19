Preguntas frecuentes sobre los nuevos edificios en Panamá
¿Qué documentos debe presentar el comprador de nuevas viviendas en urbanizaciones en Panamá?
Un comprador extranjero necesitará:
- Un pasaporte extranjero.
- Un certificado de la procedencia legal de sus fondos.
- Una dirección donde esté registrado.
¿Cómo es la compra de apartamentos en Panamá?
La adquisición de apartamentos del desarrollador en Panamá incluye las siguientes etapas:
- Selección de una propiedad.
- Oferta del comprador y solicitud de una proforma: un documento que especifica todos los términos de la transacción.
- Firma del contrato de compraventa y la primera parte del pago (normalmente el 30%).
- Pago de impuestos.
- Inscripción de la propiedad en el registro estatal y segunda parte del pago.
- Adquisición de la propiedad.
¿Dónde se encuentran los nuevos complejos residenciales más populares?
Los complejos residenciales de Panamá más demandados por los extranjeros se encuentran en áreas de la ciudad de Panamá como la Costa del Este, Santa María y la Avenida Balboa. La franja costera cercana a la capital también es popular, por ejemplo, los distritos de Punta Pacífica y Paitilla y la ciudad de Coronado.Boquete tiene demanda entre los resorts de montaña.
¿Cuánto cuesta 1 m² en las nuevas urbanizaciones en Panamá?
En la capital , alrededor de 2500 dólares; fuera de ella, 500-700 dólares menos.