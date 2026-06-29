Apart hotel Milyy D32om

Casa dulce compleja
Ubicado a solo 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Panamá
y con vistas al Océano Pacífico y al Canal de Panamá – Sweet House –
Es un hogar ideal que satisface las necesidades de un aficionado.
estilo de vida urbano, y cualquiera que quiera tener acceso rápido a la playa.
Seguridad las 24 horas
Vidrio doble acristalado con aislamiento térmico y acústico.
Servicio completo de asistencia de emergencia
Servicio de conserjería
Tres pisos para estacionamiento
Tres pasajeros principales y una carga
Estacionamiento para visitantes
EN ETAPAS De 4 a 19 BLOQUEO:
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, baños, vestidor, cocina abierta, balcón personal y terraza.
12 apartamentos en el piso.
6 apartamentos con vistas al océano y 6 apartamentos con vistas al Canal de Panamá y la selva tropical.
EN ETAPAS Del 20 al 24 AVENTAR:
Áticos de 3 dormitorios, baños de 3 dormitorios, cocina abierta, vestidor, amplia terraza y vista al mar.
En los últimos pisos del complejo hay lugares para relajarse con vistas panorámicas, una piscina, un gimnasio, una terraza al aire libre y una sala de juegos.
Prestigiosa membresía en Pearl Beach Club
Acceso privado a la playa.
y piscina
Gimnasio
Centro de spa de lujo
La superficie del apartamento es de 103,9 m2-133,9 m2;
226,8 m2-394,8 m2
El complejo fue encargado en 2012.