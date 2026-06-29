Apart hotel Milyy D32om

Casa dulce compleja

Ubicado a solo 15 minutos en coche del centro de la ciudad de Panamá

y con vistas al Océano Pacífico y al Canal de Panamá – Sweet House –

Es un hogar ideal que satisface las necesidades de un aficionado.

estilo de vida urbano, y cualquiera que quiera tener acceso rápido a la playa.

Seguridad las 24 horas

Vidrio doble acristalado con aislamiento térmico y acústico.

Servicio completo de asistencia de emergencia

Servicio de conserjería

Tres pisos para estacionamiento

Tres pasajeros principales y una carga

Estacionamiento para visitantes

EN ETAPAS De 4 a 19 BLOQUEO:

Apartamentos de 1 y 2 dormitorios, baños, vestidor, cocina abierta, balcón personal y terraza.

12 apartamentos en el piso.

6 apartamentos con vistas al océano y 6 apartamentos con vistas al Canal de Panamá y la selva tropical.

EN ETAPAS Del 20 al 24 AVENTAR:

Áticos de 3 dormitorios, baños de 3 dormitorios, cocina abierta, vestidor, amplia terraza y vista al mar.

En los últimos pisos del complejo hay lugares para relajarse con vistas panorámicas, una piscina, un gimnasio, una terraza al aire libre y una sala de juegos.

Prestigiosa membresía en Pearl Beach Club

Acceso privado a la playa.

y piscina

Gimnasio

Centro de spa de lujo

La superficie del apartamento es de 103,9 m2-133,9 m2;

226,8 m2-394,8 m2

El complejo fue encargado en 2012.