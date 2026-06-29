Complejo residencial Pinoalto

Complejo Pinoalto

Ubicación: a 10 minutos de la ciudad de Bokete.

Disponibilidad - 2025.

El complejo Pinoalto se encuentra en las estribaciones de Boquette, un pequeño pueblo en la provincia de alta montaña de Chiriki en Panamá, al lado del cañón del río, por un lado, y el club de caballos, por el otro.

En un esfuerzo por expandir la infraestructura turística en el área de Boquette y las oportunidades de inversión que se han abierto en esta región, el desarrollador busca desarrollar el proyecto Pinoalto.

Por lo tanto, el proyecto Pinoalto es un atractivo proyecto de inversión.

Este acogedor proyecto de montaña consta de apartamentos de varios tamaños y muchas áreas públicas en el estilo de spa, enfocados en un ocio y comunicación tranquilos y cómodos.

Infraestructura compleja:

-Restaurante

-Terraces

-Sala de lectura

-Casa de café

-Zonas de barbacoa

- piscinas

-Ver sitios

Ventilación natural y sombreado de la Estrategia para la máxima comodidad en el clima tropical. La orientación y la forma de los edificios permiten que el viento penetre en todos los condominios y áreas comunes. Los corredores abiertos facilitan la circulación de aire en todo el edificio, de modo que cada unidad tiene la capacidad de votar en forma cruzada.

CUANTITATIVO DE APARTAMENTOS

3 MOJAS:

Fase A disponible - 34 apartamentos

Superficie del apartamento de 95 m2 a 145 m2.

PRECIOS de 313,500 a 478,500 $

plan de cuotas por 5 años:

15% al firmar el contrato

10% después de 8 meses

10% después de 6 meses

15% después de 24 meses

Total - 50% de prepago en construcción

El 50% restante en cuotas durante 5 años con una tasa de 6.5% ( puede cambiar )

Sin proceso de aprobación previa

Sin penalización por pago excesivo

Fase A preparación del proyecto Pinualto:

6 meses antes de la preventa

18 meses para la construcción

Se completará en el primer y segundo trimestre de 2025.