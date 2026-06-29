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Apart hotel Matis

Caimitillo, Panamá
de
$980,000
;
9
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ID: 3794
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Panamá
  • Región / estado
    Provincia de Panamá
  • Barrio
    Distrito de Panamá
  • Ciudad
    Caimitillo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    56

Sobre el complejo

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Matis - un complejo de apartamentos de lujo absoluto y estilo!

El complejo de apartamentos de lujo fue diseñado especialmente para aquellos que sueñan con un verdadero disfrute de la vida, además de con una hermosa vista del vasto océano!

COMPLEX OF ASPARTAMENTS

El complejo edificio consta de 56 plantas.

Los primeros 10 pisos incluyen:

lugar de descanso

pista de tenis

sala de juegos

sauna y spa

estacionamiento.

En el sexto piso hay lugares únicos para descansar

Espacio para diversos eventos y un parque infantil

  • Gimnasio, sauna, sala de squash
  • Gran piscina para adultos y niños
  • Terraza abierta para la relajación y barbacoa

Sólo hay dos apartamentos en una sola planta.

Ascensores de pasajeros silenciosos ultramodernos y ascensor de carga.

Tres plazas de aparcamiento para cada apartamento.

Instalaciones fiables para incendios y emergencias.

Moderno sistema de videovigilancia.

Apartamentos:

Los apartamentos del complejo se presentan en las siguientes versiones:

336.9 m2 y 342.9 m2 con tres dormitorios.

Es posible comprar apartamentos con cuatro dormitorios. Esta opción está diseñada y calculada a petición exclusiva.

El salón es un comedor con vistas al impresionante océano.

Comedor abierto para el desayuno.

En el complejo MATIS encontrará todo lo que necesita para una vida lujosa y pacífica!

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 336.9
Precio por m², USD 2,909
Precio del apartamento, USD 980,000

Localización en el mapa

Caimitillo, Panamá

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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