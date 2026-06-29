Apart hotel Matis

Matis - un complejo de apartamentos de lujo absoluto y estilo!
El complejo de apartamentos de lujo fue diseñado especialmente para aquellos que sueñan con un verdadero disfrute de la vida, además de con una hermosa vista del vasto océano!
COMPLEX OF ASPARTAMENTS
El complejo edificio consta de 56 plantas.
Los primeros 10 pisos incluyen:
lugar de descanso
pista de tenis
sala de juegos
sauna y spa
estacionamiento.
En el sexto piso hay lugares únicos para descansar
Espacio para diversos eventos y un parque infantil
Sólo hay dos apartamentos en una sola planta.
Ascensores de pasajeros silenciosos ultramodernos y ascensor de carga.
Tres plazas de aparcamiento para cada apartamento.
Instalaciones fiables para incendios y emergencias.
Moderno sistema de videovigilancia.
Apartamentos:
Los apartamentos del complejo se presentan en las siguientes versiones:
336.9 m2 y 342.9 m2 con tres dormitorios.
Es posible comprar apartamentos con cuatro dormitorios. Esta opción está diseñada y calculada a petición exclusiva.
El salón es un comedor con vistas al impresionante océano.
Comedor abierto para el desayuno.
En el complejo MATIS encontrará todo lo que necesita para una vida lujosa y pacífica!