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Apart hotel Arkadiya

Juan Díaz, Panamá
de
$295,000
;
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ID: 3710
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Panamá
  • Región / estado
    Provincia de Panamá
  • Barrio
    Distrito de Panamá
  • Pueblo
    Juan Díaz
  • Dirección
    Calle Rio Mar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    43

Sobre el complejo

Arcadia es una de las mejores instalaciones de inversión en Costa del Este.

¡Este es un aparthotel que generará ingresos desde el primer día que obtenga sus llaves!

Arcadia es un moderno hotel de apartamentos de lujo que combina el concepto de vivienda ideal y excelentes oportunidades de inversión. Diseñado específicamente para una metrópoli moderna residente y ubicado en la zona más prestigiosa de la ciudad de Panamá - Costa del Este.

Puede disfrutar de tecnologías de alto rendimiento combinadas con servicio de conserjería, coworking, impresionantes vistas del parque, diversas comodidades y accesibilidad a todas las atracciones de la Costa del Este.

Debido a la conveniente ubicación del complejo, puede disfrutar de todos los privilegios de la vida, ya que hay cafeterías, restaurantes, supermercados, centros comerciales, cines, farmacias, clínicas médicas y parques a pocos pasos de distancia.

Complejo - 43 pisos

3 pisos de compartir

302 apartamentos

Superficie 70 m2 y 76 m2.

Los programas de instalación están disponibles.

Las comodidades que ofrece el complejo:

-Lobby elegante, servicio de conserjería

-Servicios de servicio

-Estacionamiento gratis

-Piscina deportiva, sauna.

-4 ascensores panorámicos y 1 carga

-Generador eléctrico automático

-Protección contra incendios

-Estacionamiento de bicicletas

-Jogie Studio y gimnasios

-Un ambiente favorable para los animales.

-Una gran cantidad de espacios para el trabajo, reuniones de negocios, ocio, deportes y comunicación.

Como inversionista o residente, puede residir permanentemente aquí o alquilar apartamentos y disfrutar de todas las comodidades que ofrece nuestro complejo.

Los apartamentos se alquilan en llave en mano “ ”, con muebles, platos y textiles. Gran aire acondicionado.

¡Entrega del complejo en marzo de 2024!

 

 

Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 70.0 – 76.0
Precio por m², USD 4,013 – 4,214
Precio del apartamento, USD 295,000 – 305,000

Localización en el mapa

Juan Díaz, Panamá
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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