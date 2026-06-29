Apart hotel Arkadiya

Arcadia es una de las mejores instalaciones de inversión en Costa del Este.

¡Este es un aparthotel que generará ingresos desde el primer día que obtenga sus llaves!

Arcadia es un moderno hotel de apartamentos de lujo que combina el concepto de vivienda ideal y excelentes oportunidades de inversión. Diseñado específicamente para una metrópoli moderna residente y ubicado en la zona más prestigiosa de la ciudad de Panamá - Costa del Este.

Puede disfrutar de tecnologías de alto rendimiento combinadas con servicio de conserjería, coworking, impresionantes vistas del parque, diversas comodidades y accesibilidad a todas las atracciones de la Costa del Este.

Debido a la conveniente ubicación del complejo, puede disfrutar de todos los privilegios de la vida, ya que hay cafeterías, restaurantes, supermercados, centros comerciales, cines, farmacias, clínicas médicas y parques a pocos pasos de distancia.

Complejo - 43 pisos

3 pisos de compartir

302 apartamentos

Superficie 70 m2 y 76 m2.

Los programas de instalación están disponibles.

Las comodidades que ofrece el complejo:

-Lobby elegante, servicio de conserjería

-Servicios de servicio

-Estacionamiento gratis

-Piscina deportiva, sauna.

-4 ascensores panorámicos y 1 carga

-Generador eléctrico automático

-Protección contra incendios

-Estacionamiento de bicicletas

-Jogie Studio y gimnasios

-Un ambiente favorable para los animales.

-Una gran cantidad de espacios para el trabajo, reuniones de negocios, ocio, deportes y comunicación.

Como inversionista o residente, puede residir permanentemente aquí o alquilar apartamentos y disfrutar de todas las comodidades que ofrece nuestro complejo.

Los apartamentos se alquilan en llave en mano “ ”, con muebles, platos y textiles. Gran aire acondicionado.

¡Entrega del complejo en marzo de 2024!