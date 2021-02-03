Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići

  1. Realting.com
Apartment in a new building in Rafailovići

Rafailovici, Montenegro
$108,440
Última actualización: 20/2/26

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Rafailovici

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

Apartamentos en un nuevo edificio en Rafailovići.

Apartamentos en un nuevo edificio residencial con vistas al mar y convenientes carreteras de acceso, situado en Rafailovići, a solo 500 metros de la playa. El edificio combina diseño moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.

Características clave:
• Diseño contemporáneo y alta calidad de construcción.
• impresionantes vistas al mar.
• Aparcamiento subterráneo.
• Apartamentos que van desde estudios hasta unidades de 2 dormitorios.

Esta oferta es la combinación perfecta de comodidad, cohesión y seguridad, creada para aquellos que valoran la calidad de vida y quieren disfrutar de la belleza de Montenegro todos los días.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 52.0
Precio por m², USD 3,775
Precio del apartamento, USD 196,294
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 76.0
Precio por m², USD 3,565
Precio del apartamento, USD 270,971

Localización en el mapa

Rafailovici, Montenegro
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

