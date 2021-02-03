Complejo residencial Apartment in a new building in Rafailovići

Apartamentos en un nuevo edificio en Rafailovići.
Apartamentos en un nuevo edificio residencial con vistas al mar y convenientes carreteras de acceso, situado en Rafailovići, a solo 500 metros de la playa. El edificio combina diseño moderno, tecnologías avanzadas de construcción y máxima comodidad para vivir y relajarse.
Características clave:
• Diseño contemporáneo y alta calidad de construcción.
• impresionantes vistas al mar.
• Aparcamiento subterráneo.
• Apartamentos que van desde estudios hasta unidades de 2 dormitorios.
Esta oferta es la combinación perfecta de comodidad, cohesión y seguridad, creada para aquellos que valoran la calidad de vida y quieren disfrutar de la belleza de Montenegro todos los días.