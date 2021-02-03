  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$763
7
ID: 28616
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 48m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazini hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i terasa. Stan se nalazi na drugom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu je uracunato privatno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne kirije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

