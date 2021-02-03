  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$281,667
;
9
Dejar una solicitud
ID: 28327
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se dvosoban stan površine 92 m² u starogradnji Preko Morače, po cijeni od 240.000 €. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja posjeduje lift, a pripada mu i podrum. Smješten je na jednoj od najtraženijih lokacija u gradu, u neposrednoj blizini škole, vrtića, prodavnica i svih važnih sadržaja. Prostran i svijetao, idealan je za porodično stanovanje ili kao investicija.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Barrio residencial Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Bar, Montenegro
de
$116,188
Edificio de apartamentos
Bar, Montenegro
de
$182,422
Barrio residencial Trosoban stan, 95m2, Zabjelo
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Está viendo
Barrio residencial Stan 92 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$281,667
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Mostrar todo Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complejo residencial New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Montenegro
de
$577,514
Un nuevo complejo residencial ultramoderno de clase premium en el estilo Art Nouveau en la península de Lustica en el pueblo de Krasici. Puede elegir entre apartamentos dúplex de dos niveles o lofts de un nivel con acceso a la piscina. En el territorio del complejo hay un patio privado con z…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Mostrar todo Residencia Emerald Residence
Residencia Emerald Residence
Sustas, Montenegro
de
$77,942
Número de plantas 11
Área 36–73 m²
6 objetos inmobiliarios 6
< p > Los creadores del complejo residencial "Emerald Residence" están convencidos de que la vida actual en Montenegro no es moderna según el principio "Mi hogar es mi fortaleza". < br /> La gente quiere relaciones nuevas y más armoniosas tanto con la naturaleza como entre sí. Para hacer est…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
36.0 – 57.1
129,093 – 164,182
Apartamentos 2 habitaciones
72.0 – 73.5
176,415 – 202,575
Propiedad comercial
51.0
90,749
Desarrollador
Emerland Residence
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones