  Barrio residencial Stan 57 m² na Prodaju – Podgorica



M 10, Montenegro
$146,701
ID: 28783
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

U novom naselju Verde Village prodaje se jednosoban stan, kvadrature 57.34m2 na drugom spratu. Orjentisan je sjeverno i gleda ka ulazu na trg. Stan ima svoje garažno mjesto, kao i ostavu. Planiran je završetak radova za januar/februar 2025. godine.

M 10, Montenegro




