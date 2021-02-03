  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,584
10
ID: 28243
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 75m2, u naselju Krusevac.Struktur: ulazni hodnik, dnevni boravak, kihinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na petom spatu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.U cijenu je uračunato i garažno mjesto, što je velika prednost u ovom dijelu grada.Lokacija je odlična – sve je na dohvat ruke: marketi, kafići, restorani, teretane, škole, kao i poslovna zona oko Atlas Centra.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,584
