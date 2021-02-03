  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Barrio residencial Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Pejton, Montenegro
$1,174
10
ID: 28601
Última actualización: 1/10/25

Sobre el complejo

Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od strogog centra grada. Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Pejton, Montenegro
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial New modern condo-hotel on the waterfront
Rafailovici, Montenegro
de
$494,647
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Barrio residencial Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$586,806
Barrio residencial Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Barrio residencial Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Montenegro
de
$1,174
Complejo residencial Residential complex in Radanovići
Radanovici, Montenegro
de
$98,171
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 48–66 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial en Radanovići.El complejo residencial está situado en una zona verde tranquila y segura y consta de 72 apartamentos de varios tipos: estudios, un dormitorio y dos dormitorios.La ubicación combina proximidad a los servicios clave (escuelas, tiendas) y la red de transporte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0 – 51.0
166,213 – 171,776
Apartamentos 2 habitaciones
66.0
221,827
VALUE.ONE
Barrio residencial Stan 50 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, smjesten na sestom spratu stambene zgrade, Preko Morace.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.…
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$217,118
Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!
